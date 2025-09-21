Atletica, Mangione: “In pista con la forza delle nostre compagne”; Troiani: “Una finale è sempre un grande risultato”

L’Italia di Anna Polinari, Virginia Troiani, Eloisa Coiro ed Alice Mangione si è classificata ottava ed ultima con il crono di 3:25.00 nella finale della staffetta 4×400 metri piani femminile dei Mondiali senior 2025 di atletica leggera, in corso a Tokyo, in Giappone. Le frazioniste azzurre hanno parlato a fine gara ai microfoni di Rai 2 HD.

Anna Polinari: “Per alcune di noi questa è stata la quinta gara e devo dire che io nelle gambe lo sentivo tanto, però quando scendo in pista la carica delle compagne mi dà la forza. Ci ho provato fino in fondo, devo dire che la stanchezza nelle gambe l’ho sentita, ma ho dato tutto, non penso neanche di aver fatto una brutta frazione, penso che da fresche in un contesto magari con un clima migliore si possa fare un tempo stratosferico ed essere orgogliose“.

Virginia Troiani: “Una finale mondiale è sempre un grande risultato, poi sono orgogliosa che sia la staffetta mista che quella femminile abbiano conquistato la finale, perché è un grande segno del movimento dei 400, soprattutto al femminile, che si sta muovendo in Italia, quindi è comunque una grandissima soddisfazione“.

Eloisa Coiro: “Sono molto contenta, devo dire che partecipare a questa staffetta è veramente un onore, e le ragazze sono state bravissime in batteria, anche con Alessandra Bonora che le ha portate, insieme a delle bellissime prestazioni finali, ed oggi dovevo correre forte anche per onorare questo bellissimo quartetto. Sono contenta della mia frazione, ho cercato di portarmi più avanti possibile nelle posizioni“.

Alice Mangione: “Ovviamente nell’ultima frazione ho tutti i cavalli da corsa, tutte le altre più forti, ed ho cercato di rimanere attaccata il più possibile, però non è bastato ovviamente. Siamo scese oggi in pista anche con la forza delle nostre compagne, tutte che ci hanno caricato, ed abbiamo corso anche grazie a loro, perché abbiamo raggiunto la finale anche grazie a loro e le ringraziamo“.