A che ora Sinner-Bublik oggi, US Open 2025: orario, tv, programma, streaming

Jannik Sinner affronterà il kazako Alexander Bublik agli ottavi di finale degli US Open 2025. L’appuntamento è per martedì 2 settembre, alle ore 01.00 italiane: sarà l’incontro che aprirà la sessione serale all’Arthur Ashe Stadium. Dopo aver regolato il canadese Denis Shapovalov con qualche patema di troppo, si preannuncia una sfida particolarmente insidiosa per il numero 1 del mondo, atteso da un rivale ostico e in grande di mettere in difficoltà tutti i big.

LA DIRETTA LIVE DI SINNER-BUBLIK DALL’1.00 DI MARTEDÌ 2 SETTEMBRE

Il fuoriclasse altoatesino incrocerà il 28enne, numero 24 del ranking ATP, che nel corso di questa stagione ha vinto i tornei di Kitzbuhel, Gstaad e Halle. L’azzurro conduce per 4-2 nei precedenti, ma l’ultimo è decisamente doloroso: Bublik si impose per 3-6, 6-3, 6-4 agli ottavi di finale del torneo ATP 500 di Halle, ma il ko sull’erba tedesca portò bene al nostro portacolori, che su quella superficie conquistò poi Wimbledon. I due si sono fronteggiati anche ai quarti di finale del Roland Garros, dove prevalse Sinner con il punteggio di 6-1, 7-5, 6-0.

In palio la qualificazione ai quarti di finale, da disputare contro il vincente del confronto tra Lorenzo Musetti e lo spagnolo Jaume Munar: c’è dunque la possibilità di assistere a un derby italiano sul cemento di Flushing Meadows a New York per approdare in semifinale, ma gli ostacoli che si troveranno di fronte i nostri portacolori saranno particolarmente insidiosi.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, l’ordine di gioco, il palinsesto tv e streaming di Sinner-Bublik, ottavo di finale degli US Open 2025. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv su Supertennis, gratis e in chiaro; in diretta tv per gli abbonati su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203); in diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a New York sono sei ore indietro rispetto a noi).

CALENDARIO SINNER-BUBLIK, OTTAVI DI FINALE US OPEN

Martedì 2 settembre

Ore 01.00 Jannik Sinner vs Alexander Bublik

PROGRAMMA SINNER-BUBLIK: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 203), per gli abbonati; SuperTennis, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, SuperTennix, per gli abbonati; supertennis.tv, gratis.

Diretta testuale: OA Sport