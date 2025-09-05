A che ora Sinner-Auger-Aliassime, US Open 2025: orario seconda semifinale, tv, programma, streaming

Jannik Sinner ed il canadese Felix Auger-Aliassime si affronteranno nella seconda semifinale del tabellone di singolare maschile degli US Open 2025 di tennis, in programma oggi, venerdì 5 settembre sull’Arthur Ashe Stadium, non prima dell’1.00 ora italiana della notte di sabato 6.

Il match, infatti, sarà il terzo del programma, è sarà aperto alle ore 18.00 italiane, dalla finale di doppio femminile, mentre la prima semifinale di singolare maschile, tra lo spagnolo Carlos Alcaraz ed il serbo Novak Djokovic si disputerà non prima delle ore 21.00 italiane.

I match degli US Open 2025 di tennis saranno trasmessi in diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, SuperTennis HD, mentre la diretta streaming sarà garantita da Sky Go, NOW, SuperTenniX, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale dei match.

CALENDARIO US OPEN 2025

Venerdì 5 settembre – Arthur Ashe Stadium

Dalle ore 18.00 italiane – Finale doppio femminile

Kateřina Siniaková/Taylor Townsend (Cechia/Stati Uniti, 1)-Gabriela Dabrowski/Erin Routliffe (Canada/Nuova Zelanda, 3)

Non prima delle ore 21.00 italiane – Prima semifinale singolare maschile

Novak Djokovic (Serbia, 7)-Carlos Alcaraz (Spagna, 2)

Non prima dell’1.00 ora italiana di sabato 6 settembre – Seconda semifinale singolare maschile

Jannik Sinner (Italia, 1)-Felix Auger-Aliassime (Canada, 25) – Diretta tv Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, SuperTennis HD

PROGRAMMA US OPEN 2025: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, SuperTennis HD.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, SuperTenniX.

Diretta live testuale: OA Sport.