A che ora Sabalenka-Anisimova, Finale femminile US Open 2025: orario, tv, programma, streaming

Aryna Sabalenka contro Amanda Anisimova. Da un lato la numero 1 che cerca un bis consecutivo che manca dai tempi della tripletta di Serena Williams 2012-2014, dall’altra la finalista di Wimbledon che cerca, se non la redenzione, almeno l’esplosione definitiva.

Bisogna fare moltissima attenzione a quel che dicono i precedenti tra le due: Anisimova è avanti 3-6. E, ancor più dopo uno dei giovedì sera più belli che Flushing Meadows ricordi in fatto d’intensità e qualità, le possibilità di scardinare il gioco della numero 1 le ha tutte. Del resto, in semifinale a Wimbledon, Sabalenka sotto i colpi dell’americana ci è caduta, perché è proprio il tipo di gioco che non gradisce particolarmente.

La finale femminile degli US Open 2025 tra Aryna Sabalenka e Amanda Anisimova si giocherà oggi alle ore 22:00. Sarà possibile seguirla in diretta tv su SuperTennis (in chiaro), Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203), nonché in diretta streaming su SkyGo, Now, SuperTenniX e sito di SuperTennis.

CALENDARIO SABALENKA-ANISIMOVA, FINALE FEMMINILE US OPEN 2025 OGGI

Sabato 6 settembre

PROGRAMMA SABALENKA-ANISIMOVA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

