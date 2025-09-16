A che ora Matteo Sioli oggi in tv, Mondiali atletica 2025: orario finale, avversari, tv, streaming

Matteo Sioli disputerà la finale di salto in alto ai Mondiali 2025 di atletica, che andrà in scena martedì 16 settembre (ore 13.36 italiane). Il 19enne lombardo è riuscito a meritarsi l’accesso all’atto conclusivo con qualche patema di troppo sulla pedana di Tokyo, ma il bronzo europeo indoor non avrà nulla da perdere e potrà provare a inventarsi una magia. Il Campione d’Europa U23 sarà un autentico outsider nella capitale giapponese e potrebbe stupire all’improvviso, anche se la concorrenza sarà spietata.

Il neozelandese Hamish Kerr si presenta da Campione Olimpico di Parigi 2024 e punta a fare la differenza, lo statunitense JuVaughn Harrison (argento due anni fa) è molto agguerrito, il sudcoreano Sanghyeok Woo e Oleh Doroshchuk hanno nelle gambe misure importanti. L’indiano Sarvesh Kushare, il giapponese Yuto Seko, l’australiano Yual Reath e il ceco Jan Stefela potrebbero essere delle mine vaganti. Completano il quadro dei partecipanti il belga Thomas Carmoy, il giamaicano Romaine Beckford, il giapponese Ryoichi Akamatsu e lo statunitense Tyus Wilson.

La progressione di gara sarà la seguente: 2.20, 2.24, 2.28, 2.31, 2.34, 2.36. Chi succederà a Gianmarco Tamberi nell’albo d’oro della rassegna iridata? Un italiano riuscirà a salire nuovamente sul podio? Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario di quando gareggia Matteo Sioli nella finale di salto in alto ai Mondiali 2025 di atletica. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai 2; in diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery+, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA MATTEO SIOLI NELLA FINALE DI SALTO IN ALTO

Martedì 16 settembre

Ore 13.36 Finale salto in alto maschile – Diretta tv su Rai 2

PROGRAMMA MATTEO SIOLI AI MONDIALI: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Discovery+, Eurosport 1, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.