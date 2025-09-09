A che ora Macedonia del Nord-Italia oggi, Qualificazioni Europei calcio U21: orario, tv, programma, streaming

Oggi, martedì 9 settembre, la Nazionale italiana U21 di calcio tornerà nuovamente in scena nelle qualificazioni agli Europei di categoria del 2027. Dopo il sofferto successo 2-1 contro il Montenegro alla Spezia, gli azzurrini sono attesi a un altro impegno che può avere delle insidie se l’atteggiamento non sarà dei migliori. La compagine nostrana si troverà di fronte una squadra in cerca di riscatto, battuta 3-0 dalla Polonia a Cracovia.

“Macedonia del Nord e Montenegro sono squadre simili, fisiche, che corrono molto, hanno grandi lottatori e un grande attaccamento alla maglia. Tuttavia, non dobbiamo pensare che l’avversario sia il nostro ostacolo: l’avversario è quello che dobbiamo affrontare e l’ostacolo siamo noi stessi e a seconda di come scendiamo in campo, possiamo far bene o male. Ho la convinzione di avere a disposizione giocatori bravi e di talento e questo talento devono esprimerlo. Sono giocatori pronti per giocare in Nazionale maggiore e in Serie A. Dobbiamo ottenere vittorie attraverso l’espressione del talento, che è la cosa che conta“, le parole in conferenza stampa del CT Silvio Baldini.

Italia che quindi dà la caccia al secondo successo in un raggruppamento in cui la Svezia ha sconfitto l’Armenia 3-0, garantendosi i tre punti in una situazione di classifica in cui sono tre le compagini a punteggio pieno dopo la prima giornata. La squadra di Baldini dovrà avere maggior concretezza rispetto all’esordio e soprattutto sarà fondamentale anche la fase difensiva.

La partita tra Macedonia del Nord e Italia, valida per le qualificazioni agli Europei U21 2027, si terrà quest’oggi allo stadio ‘Petar Miloševski’ di Bitola a partire dalle ore 18.15. La diretta televisiva del match sarà garantita da Rai 2 HD; in streaming su RaiPlay. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

