A che ora Italia-Slovenia oggi, Europei basket 2025: orario, tv, programma, streaming

Si entra nella fase calda dell’EuroBasket 2025 dove l’Italia scende in campo per gli ottavi di finale! Oggi domenica 7 settembre alle 17:30 ora italiana gli azzurri affrontano a Riga (Lettonia) la temibile Slovenia di Luka Doncic per accedere ai quarti di finale del torneo continentale.

I ragazzi del CT Gianmarco Pozzecco hanno completato la prima fase a gironi a Limassol (Cipro) con quattro vittorie e una sconfitta nel gruppo C che gli hanno garantito il secondo posto dietro alla Grecia di Giannis Antetokounmpo – con cui hanno incassato l’unico ko – ma hanno visto anche l’eliminazione della Spagna campione in carica. Ora si alza l’asticella, con Simone Fontecchio e Nicolò Melli che proveranno a guidare i compagni in campo per provare l’impresa.

La Slovenia guidata in campo dalla stella Luka Doncic ha chiuso il gruppo D al terzo posto con un record di 3-2 – lo stesso di Polonia e Israele ma con la differenza canestri favorevole alle altre due rappresentative – e proverà a mettere in difficoltà la Nazionale tricolore, con vista sul quarto di finale contro la Germania di Dennis Schröder campione del mondo nel 2023. Fari puntati su Doncic ma anche su Aleksej Nikolic, con Rok Radovic a dare man forte.

Palla a due che verrà alzata questo pomeriggio alla Xiaomi Arena di Riga (Lettonia) alle 17:30 ora italiana – le 18:30 ora locale, con la diretta TV garantita in chiaro per tutti da RaiSport HD (canale 58 del Digitale Terrestre) e per gli abbonati da Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Basket (canale 205). La diretta streaming sarà invece disponibile su RaiPlay (per tutti), SkyGO, Now TV e DAZN (per gli abbonati). OA Sport vi fornirà invece la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti di questo ottavo di finale dell’Italbasket agli Europei 2025!

CALENDARIO ITALIA-SLOVENIA EUROPEI BASKET 2025 OGGI

Domenica 7 settembre

Ore 17:30 Italia-Slovenia – Diretta tv in chiaro per tutti su RaiSport HD (Canale 58 del Digitale Terrestre) e per gli abbonati su Sky Sport Uno (Canale 201 e Sky Sport Basket (Canale 205)

PROGRAMMA ITALIA-SLOVENIA EUROPEI BASKET 2025 OGGI: DOVE SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: in chiaro per tutti su RaiSport HD (Canale 58 del Digitale Terrestre) e per gli abbonati su Sky Sport Uno (Canale 201) e Sky Sport Basket (Canale 205)

Diretta streaming: RaiPlay, SkyGO, Now TV, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport