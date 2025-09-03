A che ora Italia-Polonia oggi, Mondiali volley femminile 2025: orario, tv, programma, streaming

Oggi mercoledì 3 settembre (ore 15.30) si gioca Italia-Polonia, incontro valido per i quarti di finale dei Mondiali 2025 di volley femminile. A Bangkok (Thailandia) prosegue la fase a eliminazione diretta della rassegna iridata e le Campionesse Olimpiche di Parigi 2024 continuare proseguire l’ottimo cammino intrapreso tra la fase a gironi, dove hanno sconfitto Slovacchia, Cuba e Belgio, e l’ottavo di finale dominato contro la Germania.

L’incrocio con la prima forza della Pool G, reduce dai sofferti successi al tie-break contro la Germania nel match per il primo posto nel girone e contro il Belgio agli ottavi, appare decisamente insidioso: dall’altra parte della rete ci sarà un’avversaria temibile, anche se è stata travolta dalla nostra Nazionale con un secco 3-0 durante la semifinale dell’ultima Nations League. In palio la qualificazione alla semifinale da disputare contro la vincente del confronto tra Brasile e Francia.

A guidare l’Italia del CT Julio Velasco saranno gli opposti Paola Egonu ed Ekaterina Antropova., la palleggiatrice Alessia Orro, le centrali Sarah Fahr e Anna Danesi (capitana), il libero Monica De Gennaro, le schiacciatrici Myriam Sylla e Stella Nervini. Dall’altra parte della rete ci sarà il sestetto guidato da coach Stefano Lavarini, tra le cui fila spiccano le attaccanti Magdalena Stysiak, Martyna Lukasik e Malwina Smarzek e la centrale Agnieszka Korneluk.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Polonia, quarto di finale dei Mondiali 2025 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2; in diretta streaming su Rai Play, DAZN e VBTV; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Thailandia sono cinque ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO ITALIA-POLONIA, MONDIALI VOLLEY OGGI

Mercoledì 3 settembre

Ore 15.30 Italia vs Polonia – Diretta tv su Rai 2

PROGRAMMA ITALIA-POLONIA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; DAZN e VBTV, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.