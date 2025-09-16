A che ora i Mondiali di atletica domani: orari 17 settembre, tv, programma, streaming, italiani in gara

Mercoledì 17 settembre andrà in scena la quinta giornata di gara ai Mondiali 2025 di atletica: a Tokyo (Giappone) prosegue la rassegna iridata con un programma decisamente ricco e l’assegnazione di diverse medaglie. Si gareggerà esclusivamente nella sessione serale, in programma a partire dalle ore 12.05 italiane: gli appassionati non dovranno alzarsi di notte per seguire le gare.

Riflettori puntati su Mattia Furlani, che da Campione del Mondo indoor andrà a caccia di una medaglia nella finale di salto in lungo. Andy Diaz incomincerà la propria avventura nelle qualificazioni del salto triplo, dove è uno dei grandi favoriti della vigilia e sarà affiancato da Andrea Dallavalle. Grande interesse per Filippo Tortu e Fausto Desalu nelle batterie dei 200 metri, mentre sul mezzo giro di pista al femminile vedremo all’opera Vittoria Fontana e Dalia Kaddari.

Roberta Bruni proverà a farsi largo nella finale del salto con l’asta mentre i 400 ostacoli proporranno le semifinali: Ayomide Folorunso, Alice Muraro e Rebecca Sartori riusciranno a guadagnarsi un posto tra le magnifiche otto? In chiusura di giornata la finale dei 3000 siepi donne (senza italiani) e l’atto conclusivo dei 1500 metri maschili con Federico Riva.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari, il palinsesto tv e streaming, gli italiani in gara nella giornata di domani (mercoledì 17 settembre) ai Mondiali 2025 di atletica. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD fino alle ore 13.30 e a seguire su Rai 2; in diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery+, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Tokyo sono sette ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO MONDIALI ATLETICA 17 SETTEMBRE

Mercoledì 17 settembre

12.05 Salto triplo (maschile), qualificazioni

12.10 Tiro del giavellotto (maschile), qualificazioni

12.30 200 metri (femminile), batterie

13.10 Salto con l’asta (femminile), finale

13.15 200 metri (maschile), batterie

13.49 Salto in lungo (maschile), finale

14.03 400 ostacoli (femminile), semifinali

14.30 400 ostacoli (maschile), semifinali

14.57 3000 siepi (femminile), finale

15.20 1500 metri (maschile), finale

ITALIANI IN GARA MONDIALI ATLETICA 17 SETTEMBRE

Mercoledì 17 settembre

12.05 Salto triplo (maschile), qualificazioni: Andrea Dallavalle, Andy Diaz

12.30 200 metri (femminile), batterie: Vittoria Fontana, Dalia Kaddari

13.10 Salto con l’asta (femminile), finale: Roberta Bruni

13.15 200 metri (maschile), batterie: Fausto Desalu, Filippo Tortu

13.49 Salto in lungo (maschile), finale: Mattia Furlani

14.03 400 ostacoli (femminile), semifinali: Ayomide Folorunso, Alice Muraro, Rebecca Sartori

15.20 1500 metri (maschile), finale: Federico Riva

PROGRAMMA MONDIALI ATLETICA 2025: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD fino alle ore 13.30 e a seguire su Rai 2, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Discovery+, Eurosport 1, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.