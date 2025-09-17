A che ora Berrettini-Svrcina, ATP Hangzhou 2025: orario, tv, programma, streaming

Matteo Berrettini affronterà il ceco Dalibor Svrcina al primo turno del torneo ATP 250 di Hangzhou. Il tennista romano farà il proprio ritorno in campo dopo due mesi e mezzo di assenza dal palcoscenico internazionale (l’ultima apparizione risale al primo turno di Wimbledon), incrociando un lucky loser che oggi è stato sconfitto da Giulio Zeppieri nell’ultimo turno delle qualificazioni.

Quale sarà lo stato di forma del nostro portacolori? Saprà superare il primo ostacolo di questa avventura? L’appuntamento sul cemento della località cinese è per giovedì 18 settembre, sarà il secondo incontro a partire dalle ore 07.30 sul campo Campo Centrale: ad aprire le danze saranno il bosniaco Duzmhur e l’argentino Etcheverry, poi toccherà al finalista di Wimbledon 2021.

Il 29enne, attuale numero 57 del ranking ATP, se la dovrà vedere contro il 22enne, numero 99 della classifica mondiale. Non ci sono precedenti tra i due giocatori, in palio la qualificazione agli ottavi di finale, da disputare contro il vincente del derby tra i padroni di casa Bu e Zhang.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Berrettini-Svrcina, primo turno del torneo ATP 250 di Hangzhou. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 203), Sky Sport Mix (canale 211), il canale esatto verrà definito in prossimità dell’incontro; in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Cina sono sei ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO BERRETTINI-SVRCINA, ATP 250 HANGZHOU

Giovedì 18 settembre

Secondo match dalle ore 07.30 Matteo Berrettini vs Dalibor Svrcina

In precedenza, a partire dalle ore 07.30 sul Campo Centrale, si giocherà Dzumhur-Etcheverry. Al termine toccherà a Berrettini.

PROGRAMMA BERRETTINI-SVRCINA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 203), Sky Sport Mix (canale 211), per gli abbonati. Il canale esatto verrà definito in prossimità dell’incontro.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.