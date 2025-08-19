Tennis
WTA Cleveland 2025, risultati 18 agosto: Samsonova e Wang agli ottavi, fuori Boisson e Bronzetti
Si conclude il primo turno del torneo WTA 250 di Cleveland, in Ohio: giocati i restanti 10 match in programma, con il tabellone che si allinea agli ottavi di finale. Giornata amara in casa Italia: l’unica azzurra in tabellone, Lucia Bronzetti, esce di scena, sconfitta dall‘elvetica Viktorija Golubic con il punteggio di 6-1 6-3.
Avanza la numero 1 del seeding, la russa Liudmila Samsonova, che elimina la statunitense Caroline Dolehide con lo score di 6-4 7-6 (2) ed affronterà agli ottavi la qualificata cinese Wang Yafan, la quale piega in tre set la statunitense Peyton Stearns per 6-4 3-6 6-3. La testa di serie numero 8, la statunitense Hailey Baptiste, supera la romena Elena-Gabriela Ruse col punteggio di 6-2 7-6 (2).
La qualificata romena Sorana Cîrstea elimina la nipponica Moyuka Uchijima con lo score di 6-4 6-1, ed al prossimo turno se la vedrà con l’elvetica Jil Teichmann, che estromette dal torneo la numero 5 del seeding, la transalpina Loïs Boisson, battuta in tre set per 6-4 1-6 6-4. La wild card britannica Katie Boulter, numero 7 del seeding, regola la cinese Yuan Yue con lo score di 6-4 6-3.
La testa di serie numero 2, la cinese Wang Xinyu, piega in tre set la neerlandese Suzan Lamens, sconfitta con il punteggio di 6-2 6-7 (3) 6-2, ed ora se la vedrà con la qualificata australiana Talia Gibson, che supera la belga Greet Minnen per 7-6 (2) 6-4. La qualificata transalpina Elsa Jacquemot regola la cinese Zhu Lin con lo score di 6-3 6-1.
WTA Cleveland 2025, Lucia Bronzetti eliminata all’esordio in Ohio da Viktorija Golubic
WTA 250 CLEVELAND – RISULTATI 18 AGOSTO
Primo turno
Liudmila Samsonova (Russia, 1) b. Caroline Dolehide (Stati Uniti) 6-4 7-6 (2)
Wang Yafan (Cina, Q) b. Peyton Stearns (Stati Uniti) 6-4 3-6 6-3
Sorana Cîrstea (Romania, Q) b. Moyuka Uchijima (Giappone) 6-4 6-1
Jil Teichmann (Svizzera) b. Loïs Boisson (Francia, 5) 6-4 1-6 6-4
Hailey Baptiste (Stati Uniti, 8) b. Elena-Gabriela Ruse (Romania) 6-2 7-6 (2)
Elsa Jacquemot (Francia, Q) b. Zhu Lin (Cina) 6-3 6-1
Katie Boulter (Gran Bretagna, WC, 7) b. Yuan Yue (Cina) 6-4 6-3
Viktorija Golubic (Svizzera) b. Lucia Bronzetti (Italia) 6-1 6-3
Talia Gibson (Australia, Q) b. Greet Minnen (Belgio) 7-6 (2) 6-4
Wang Xinyu (Cina, 2) b. Suzan Lamens (Paesi Bassi) 6-2 6-7 (3) 6-2