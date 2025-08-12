WTA Cincinnati 2025, Sabalenka e Keys approdano agli ottavi di finale. Esce Anisimova

Il torneo WTA di Cincinnati prosegue la sua corsa e calendarizza gli incontri dei sedicesimi di finale della parte alta del tabellone. La numero uno del mondo Aryna Sabalenka, dopo un’autentica maratona, e la statunitense Madison Keys approdano agli ottavi di finale. Si ferma ai sedicesimi la corsa di Amanda Anisimova, testa di serie numero cinque.

Aryna Sabalenka riesce a spuntarla dopo una sfida bella ed estenuante. La numero uno del mondo doma 7-6(3) 4-6 7-6(5), in tre ore e dodici minuti, la britannica Emma Raducanu. L’americana Madison Keys, testa di serie numero sei, stende 6-4 6-0, in un’ora e tre minuti, la giapponese Aoi Ito. La russa Anna Kalinskaya, ventottesima favorita del tabellone, piega 7-5 6-4, in un’ora e quarantadue minuti, la statunitense Amanda Anisimova, testa di serie numero cinque.

La kazaka Elena Rybakina, nona favorita del seeding, rimonta 4-6 6-3 7-5, in due ore e quattordici minuti, la belga Elise Mertens. La polacca Iga Swiatek, testa di serie numero 3, passa il turno senza nemmeno scendere in campo; un problema al polso destro costringe l’ucraina Marta Kostyuk al ritiro. La russa Ekaterina Alexandrova, testa di serie numero 12, regola 6-4 6-3, in un’ora e diciannove minuti, l’australiana Maya Joint.

La spagnola Jessica Bouzas Maneiro, numero 42 WTA, piega 6-4 6-1, in un’ora e ventidue minuti, la statunitense Taylor Townsend. La veterana romena Sorana Cirstea, numero 138 WTA, doma 6-7(2) 6-4 6-4 la cinese Yue Yuan al termine di una maratona che sfiora le tre ore di gioco.