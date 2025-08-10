WTA Cincinnati 2025, debutto vincente per Sabalenka, Swiatek e Keys

I match dei trentaduesimi della parte alta del tabellone animano la terza giornata del torneo WTA di Cincinnati. Aryna Sabalenka, numero uno del mondo, supera il non semplice esame del debutto. Passano il turno anche la polacca Iga Swiatek e la statunitense Madison Keys.

La bielorussa Aryna Sabalenka, testa di serie numero 1, supera l’ostacolo Marketa Vondrousova con il punteggio di 7-5 6-1. L’ucraina Marta Kostyuk, testa di serie numero 25, domina 6-0 6-1, in cinquantuno minuti, la veterana tedesca Tatjana Maria. La polacca Iga Swiatek, terza favorita del seeding, regola 6-1 6-4, in un’ora e quattordici minuti, la russa Anastasia Potapova. La statunitense Amanda Anisimova, quinta favorita del seeding, approfitta del ritiro della francese Leolia Jeanjean per passare il turno. La giapponese Aoi Ito, numero 94 WTA, firma il colpaccio ed elimina 6-1 4-6 6-4, in due ore e undici minuti, la russa Anastasia Pavlyuchenkova, testa di serie numero 27.

La spagnolo Jessica Bouzas Maneiro, dopo aver fermato la corsa di Venus Williams, piega 6-3 6-3, in un’ora e ventidue minuti, la canadese Leylah Fernandez, testa di serie numero 21. La veterana romena Sorana Cirstea doma 7-6(4) 2-6 6-4, in due ore e ventiquattro minuti, la polacca Magdalena Frech, ventiduesima favorita del tabellone. Madison Keys, testa di serie numero 6, esce prepotentemente alla distanza dopo un inizio difficile. La statunitense impiega due ore e otto minuti per sgretolare la resistenza della tedesca Eva Lys con il punteggio di 1-6 6-3 7-6(1). Firma una delle sorprese più rilevanti Taylor Townsend. La statunitense supera 6-2 6-4, in un’ora e ventisei minuti, la russa Liudmila Samsonova, tredicesima favorita del seeding.

La britannica Emma Raducanu annichilisce 6-3 6-2, in un’ora e ventuno minuti, la serba Olga Danilovic. Si aggiudica una battaglia Maya Joint. L’australiana, al termine di una maratona che sfiora le tre ore di durata, batte 6-4 4-6 6-4 la brasiliana Beatriz Haddad Maia, testa di serie numero 18. La russa Ekaterina Alexandrova liquida 6-4 6-2 la neozelandese Lulu Sun.

La cinese Yue Yuan s’impone 6-4 1-6 6-3, in un’ora e cinquantaquattro minuti, sulla russa Diana Shnaider, testa di serie numero 14. La kazaka Elena Rybakina, testa di serie numero 9, rimonta 4-6 6-0 7-5, in due ore e ventidue minuti, la messicana Renata Zarazua. Recupera un set di svantaggio Elise Mertens. La giocatrice belga doma 3-6 7-6 (3) 7-5 la statunitense Clervie Ngounoue. La russa Anna Kalinskaya si aggiudica la battaglia con l’americana Peyton Stearns, superata 7-6(3) 4-6 6-1 in due ore e trentacinque minuti.