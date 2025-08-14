WTA Cincinnati 2025, continua la marcia di Swiatek e Sabalenka. Esce Pegula

Si torna in campo per disputare i primi quattro match degli ottavi di finale e completare gli ultimi due dei sedicesimi: questo il programma della nona giornata del torneo WTA di Cincinnati. Continua la marcia della bielorussa Aryna Sabalenka, numero uno del mondo, e della polacca Iga Swiatek, terza testa di serie. Si ferma ai sedicesimi la corsa dell’americana Jessica Pegula, testa di serie numero 4.

Iga Swiatek, testa di serie numero 3, rispetta il pronostico favorevole della vigilia e piega 6-4 6-3, in un’ora e trentacinque minuti, la veterana romena Sorana Cirstea, numero 138 del ranking WTA. La polacca risolve il primo parziale a proprio favore grazie al break operato in apertura ed è poi brava a chiudere i conti al primo set point. La seconda partita si apre con una serie di tre break, Swiatek è la prima a tenere il servizio per il 3-1 e scappa sul 4-1. Quando l’incontro sembra ormai indirizzato, Cirstea reagisce e recupera fino al 4-3. La terza favorita del seeding non si distrae, colleziona gli ultimi due giochi e timbra il decisivo 6-3.

Magda Linette esce vincitrice da un’autentica battaglia. La polacca elimina 7-6(5) 3-6 6-3, in due ore e diciannove minuti, Jessica Pegula, testa di serie numero 4 e finalista dello scorso anno. La testa di serie numero 31 sfiderà negli ottavi di finale Veronika Kudermetova. La giocatrice russa rimonta 3-6 7-6(4) 6-4, al termine di una maratona durata due ore e quarantaquattro minuti, la danese Clara Tauson, sedicesima favorita del seeding.

Elena Rybakina si qualifica per i quarti di finale uscendo prepotentemente alla distanza. La giocatrice kazaka, testa di serie numero 9, doma 6-7(3) 6-4 6-2, in due ore e ventisei minuti, la statunitense Madison Keys. La bielorussa Aryna Sabalenka rispetta il pronostico favorevole della vigilia e liquida 6-1 7-5, in un’ora e ventuno minuti, la spagnola Jessica Bouzas Maneiro. In chiusura di giornata la russa Anna Kalinskaya sorprende 3-6 7-6(5) 6-1, in due ore e diciotto minuti, la connazionale Ekaterina Alexandrova, testa di serie numero 12.