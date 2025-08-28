Vuelta a España 2025, tappa di oggi Olot-Pal. Andorra: orari, tv, percorso, favoriti. Arrivo in salita ad Andorra!

Dopo la prima svolta per la classifica generale, con la cronometro a squadre, tornano le salite alla Vuelta a España 2025 con la sesta tappa che ha un nuovo sconfinamento, perso Andorra. Andiamo a scoprire la frazione nel dettaglio con percorso, programma e favoriti.

PERCORSO SESTA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2025

Il tracciato della sesta frazione propone quattro GPM, l’ultimo dei quali coinciderà con l’arrivo. I corridori iniziano le loro fatiche con la scalata del Coll de Sentigosa, terza categoria di 11.1km al 4.2%, e affrontano, al chilometro 66,4, la Collada de Toses, prima categoria di 24, 3 chilometri al 3,5%. A poco più di venti chilometri è il momento di scalare La Comella, seconda categoria di 4,2 chilometri all’8% di pendenza media. La successiva discesa accompagna il gruppo all’inizio dell’ascesa verso Pal. Andorra, prima categoria di 9,6 chilometri al 6,3%.

PROGRAMMA SESTA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2025

Giovedì 28 Agosto

Sesta Tappa Olot -Pal. Andorra (170,3 km)

Orario di partenza: 12:54

Orario di arrivo: 17.30 circa

DOVE VEDERE LA VUELTA A ESPAÑA 2025 IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Discovery Plus dalle 14:45 alle 18:00, DAZN

Diretta live testuale: OA Sport

FAVORITI

Ci sarà il primo vero duello tra i big? La salita finale non è durissima, ma potrebbe invogliare qualcuno ad attaccare. Perché non un Giulio Ciccone che appare in formissima e vuole provare, oltre che a vincere una tappa, a vestire anche la Maglia Rossa? Occhio ovviamente allo scontro diretto per la vittoria finale tra Jonas Vingegaard, che la leadership ce l’ha sulle spalle, e la coppia UAE Emirates formata da Joao Almeida e Juan Ayuso. Sempre da seguire David Gaudu, brillantissimo in questa prima parte di Vuelta.