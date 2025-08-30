Vuelta a España 2025, tappa di oggi Monzón Templario-Zaragoza: orari, tv, percorso, favoriti. Rara occasione per i velocisti

Ottava frazione per la Vuelta a España 2025 in scena oggi. Una delle rare opportunità per i velocisti, assolutamente da non perdere. Andiamo a scoprire la tappa nel dettaglio con percorso, programma e favoriti.

PERCORSO OTTAVA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2025

163,5 chilometri da Monzón Templario a Zaragoza, di difficoltà altimetriche neanche l’ombra. Lo sprint intermedio di Peñaflor, posto al chilometro 121, anticipa l’ingresso nel circuito finale che i corridori ripeteranno per due volte. Le compagini dei velocisti non possono perdere quest’occasione.

PROGRAMMA OTTAVA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2025

Sabato 30 Agosto

Ottava Tappa Monzón Templario-Zaragoza (163,5 chilometri)

Orario di partenza: 13:52

Orario di arrivo: 17.30 circa

DOVE VEDERE LA VUELTA A ESPAÑA 2025 IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Discovery Plus dalle 14:45 alle 18:00, DAZN

Diretta live testuale: OA Sport

FAVORITI

Sarà finalmente la volta di seguire il duello che fino ad ora non è mai andato in scena, quello tra Mads Pedersen e Jasper Philipsen? Il danese ed il belga sono sicuramente i velocisti migliori nella startlist, anche se la loro condizione non è ovviamente al top. A sfidarli i britannici Ethan Vernon e Ben Turner, con quest’ultimo già vincitore di una tappa.