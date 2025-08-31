Vuelta a España 2025, tappa di oggi Alfaro-Estación de Esquí de Valdezcaray: orari, tv, percorso, favoriti. Si torna subito a salire!

Dopo una giornata dedicata ai velocisti, si torna subito a salire alla Vuelta a España 2025. Nona tappa, da Alfaro ad Estación de Esquí de Valdezcaray, si chiude la prima parte della corsa iberica, poi il giorno di riposo. Andiamo a scoprire la frazione odierna nel dettaglio con percorso, programma e favoriti.

PERCORSO

Si parte da Alfaro e si arriva ad Estacion De Esqui De Valdezcaray dopo 195.5 chilometri. La frazione, con brevi salite e saliscendi, non propone particolari difficoltà e si deciderà negli ultimi 15 chilometri. Infatti, l’unica difficoltà altimetrica sarà l’ascesa finale, con i suoi 13,2 chilometri ad una pendenza media del 5,2%: nulla di trascendentale.

PROGRAMMA NONA TAPPA VUELTA

Domenica 31 agosto Nona Tappa Alfaro-Estacion de Esqui de Valdezcaray (195.5 km)

Orario di partenza: 12.20

Orario di arrivo stimato: 17.15

DOVE VEDERE LA VUELTA A ESPAÑA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: DAZN, Discovery Plus

Diretta Live testuale: OA Sport

FAVORITI

Difficile che il gruppo riesca a tenere la corsa chiusa: l’unica squadra che può provarci è la Lidl-Trek che potrebbe voler lanciare Giulio Ciccone verso la vittoria di tappa. A sfidarlo ovviamente Jonas Vingegaard, l’unico al momento sul livello (forse anche sopra) dell’abruzzese. Altrimenti spazio alla fuga e potremo vedere all’attacco da lontano due corridori che hanno già vinto una tappa: Juan Ayuso e David Gaudu. La speranze è che provi a muoversi anche Antonio Tiberi dopo la crisi di due giorni fa.