Volley, un’Italia rimaneggiata concede un set alla Turchia ma vince in amichevole a Torino

Buona la prima al PalaVela di Torino per l’Italvolley nella FIPAV CUP, quadrangolare amichevole in preparazione dei Campionati Mondiali 2025 che si terranno nelle Filippine dal 12 al 28 settembre. Gli Azzurri, alle prese con diverse assenze pesanti in seguito ai vari infortuni (più o meno gravi) degli ultimi giorni, hanno battuto infatti per 3-1 la Turchia con i parziali di 25-19, 31-29, 19-25 e 25-16. Per questa partita, l’Italia si è schierata con la diagonale composta da Sbertoli-Rychlicki; Michieletto e Porro schiacciatori, Galassi e Russo centrali con Balaso libero.

Dopo un avvio abbastanza equilibrato è l’Italia a provare la prima vera fuga nel set inaugurale con un parziale di 7-1 che vale il +4 sull’11-7. Gli Azzurri subiscono poi il rientro della Turchia sul 13-13, venendo comunque fuori alla distanza con un’altra importante striscia positiva e chiudendo i conti sul 25-19. La seconda frazione sarà molto più combattuta, con un lungo e avvincente testa a testa decisosi solamente ai vantaggi.

I campioni del mondo in carica arrivano per primi al set ball sul 24-23, i turchi rispondono colpo su colpo salvandosi per ben sei volte ma non riuscendo ad annullare anche il settimo set point azzurro, chiuso dal diagonale vincente di Porro per il 31-29 dell’Italia. Il copione cambia nel terzo set, con la Turchia che costruisce un discreto vantaggio nella fase centrale della frazione conservandolo fino in fondo ed imponendosi per 25-19.

I padroni di casa hanno il merito di reagire nel quarto set, spezzando definitivamente l’equilibrio dal 9-9 con un parziale di 7-1 che lancia la fuga decisiva. Michieletto e compagni limitano l’ultimo tentativo di rimonta degli avversari (18-15) e dilagano fino al 25-16 conclusivo. Top scorer italiano Kamil Rychlicki con 20 punti a referto. Di seguito il tabellino della partita.

ITALIA-TURCHIA (25-19, 31-29, 19-25, 25-16)

ITALIA: Michieletto 13, Russo 7, Rychlicki 20, Porro 14, Galassi 5, Sbertoli, Balaso (L). Giannelli 1, Sani 1, Sanguinetti. N.e: Bottolo, Anzani, Pace. All. De Giorgi

TURCHIA: Bayram 4, Tumer 5, Yenipazar 3, Mandiraci 12, Savas 9, Lagumdzija A. 20, Hatipoglu (L), Yuksel 4, Bayram 4, Muhammed. N.e: Matic, Bulbul, Hatipoglu. All. Kovac.

Arbitri: Marigliano(Ita) e Marco Pasin (Ita)

Durata set: 29’, 38’, 31’, 23’

Spettatori: 2.500

Italia: a 5 bs 22 mv 8 et 31

Turchia: a 2 bs 23 mv 6 et 33