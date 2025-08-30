Volley, l’Italia demolisce la Germania e firma la seconda vittoria di fila in amichevole a Torino

La Nazionale italiana maschile di volley è più forte degli infortuni e batte nettamente la Germania, centrando il secondo successo consecutivo al PalaVela di Torino in occasione del torneo amichevole internazionale Fipav Cup Men Elite dopo il 3-1 rifilato ieri sera alla Turchia. La squadra guidata dal CT Ferdinando De Giorgi ha travolto i tedeschi per 3-0 (25-19, 25-16, 25-22), raccogliendo delle indicazioni positive nel percorso di avvicinamento verso i Mondiali in programma nelle Filippine dal 12 settembre.

I campioni iridati in carica si sono schierati al via della partita con Giannelli al palleggio e Rychlicki opposto, Michieletto e Bottolo schiacciatori, Anzani e Galassi al centro con Balaso libero. Buona partenza dell’Italia, che scappa subito a +4 sul 7-3 per poi mantenere un discreto vantaggio tra le tre e le cinque lunghezze fino al 19-16, quando Giannelli e compagni effettuano lo sprint decisivo per aggiudicarsi il primo set con il punteggio di 25-19. Azzurri che fanno corsa di testa anche nella seconda frazione, portandosi nuovamente a +4 sull’8-4 e rintuzzando ogni tentativo di rimonta dei tedeschi.

I padroni di casa vanno in fuga sul 16-10 e raggiungono anche un massimo vantaggio di +9, archiviando la pratica in scioltezza per 25-16. La Germania cerca di ribellarsi alla supremazia italiana e resta in scia agli uomini di De Giorgi almeno fino al 5-5, poi però l’Italia cambia marcia e se ne va volando addirittura a +7 sul 18-11 ma si complica un po’ la vita nel finale facendo rientrare la selezione teutonica anche a -2 prima di chiudere i conti sul 25-22 al terzo match point.

Top scorer un brillante Kamil Rychlicki a quota 16, ma va in doppia cifra anche un ottimo Mattia Bottolo con 11 punti. Di seguito il tabellino completo del match.

ITALIA-GERMANIA 3-0 (25-19, 25-16, 25-22)

ITALIA: Rychlicki 16, Bottolo 11, Galassi 6, Giannelli 4, Michieletto 6, Anzani 6, Balaso (L), Sani 1. N.e. Sbertoli, Lavia, Sanguinetti, Russo, Pace, Porro. All. De Giorgi

GERMANIA: Brehme 7, Grozer 14, Rohrs 7, Krage 4, Zimmermann, Brand 2, Graven (L), Peter, Reichert 2, John, Burggraf 1, Torwie. N.e. Krick, Mohwinkel. All: Winiarski

Arbitri: Simbari, Armandola

Durata set: 27’, 26’, 28′

Spettatori: 4.400

Italia: a 3, bs 16, mv 6, et 20

Germania: a 3, bs 13, mv 1, et 25