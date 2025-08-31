Volley, l’Italia batte l’Olanda e firma la terza vittoria in amichevole. Provato il modulo con 3 schiacciatori

L’Italia ha sconfitto l’Olanda per 3-1 (23-25; 25-22; 25-20; 25-19) nell’ultima partita della FIPAV Cup, il torneo amichevole andato in scena al PalaVela di Torino. Dopo aver regolato la Turchia e la Germania negli ultimi due giorni, gli azzurri hanno avuto la meglio anche contro i tulipani e hanno così completato nel miglior modo possibile il trittico di avvicinamento ai Mondiali 2025 di volley maschile, che si disputeranno nelle Filippine dal 12 al 28 settembre.

Dopo l’impegno in terra piemontese, il CT Fefé De Giorgi diramerà le convocazioni per la rassegna iridata e la squadra partirà alla volta del Giappone, dove sono previste un paio di amichevoli contro i padroni di casa prima di incominciare l’avventura nell’appuntamento agonistico più importante della stagione. La nostra Nazionale ha perso il primo set contro i Paesi Bassi, poi è stata brava a riemergere nel secondo parziale e a seguire ha spinto sull’acceleratore, riuscendo a mettere in mostra la propria superiorità tecnica sulla lunga distanza.

Il Commissario Tecnico ha voluto rimescolare un po’ le carte per provare più soluzioni in vista dei Mondiali, dove tra l’altro l’Italia sarà chiamata a difendere il titolo conquistato tre anni fa. De Giorgi ha infatti optato per la soluzione con tre schiacciatori, risparmiando l’opposto Kamil Rychlicki ed inserendo così Mattia Bottolo, Luca Porro e Francesco Sani (ricordiamo che Daniele Lavia è infortunato e Yuri Romanò è alle prese con un problema fisico, Alessandro Michieletto ha riposato).

Simone Giannelli in cabina di regia, al centro Roberto Russo e Giovanni Sanguinetti (preferiti a Gianluca Galassi e Simone Anzani), Domenico Pace Pace il libero, mentre nel terzo set sono subentrati il regista Roberto Sbertoli e Anzani. Bottolo top scorer con 20 punti, 17 per Sani, 14 per Porro, 16 per Sanguinetti. Tra le fila dell’Olanda i migliori sono stati Ahyi (12), Tuinstra (9) e Koops (8).

ITALIA-OLANDA 3-1 (23-25, 25-22, 25-20, 25-19)

ITALIA: Giannelli, Porro 14, Russo 3, Sani 17, Bottolo 20, Sanguinetti 16, Pace (L), Michieletto, Sbertoli 4, Galassi, Anzani 3. N.e. Balaso, Rychlicki. All. De Giorgi

OLANDA: Korenblek 1, Berkhout, Koops 8, Plak 6, Ahyi 12, Tuinstra 9, Klok (L), Meijs 6, Wijkstra 3, Wiltenburg 4, Lipke, Van Der Ent 7, Keemink. N.e. Jorna, Bak. All. Banks

Arbitri: Venturi, Scotti

Durata set: 33′, 32′, 26′, 27′.

Spettatori: 4.370

Italia: a 9, bs 24, mv 11, et 30.

Olanda: a 5, bs 18, mv 4, et 21.