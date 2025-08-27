US Open 2025, l’Italia schiera il tridente. In campo Paolini, Bellucci e Darderi

L’azzurro sarà ancora una volta un colore predominante nella quarta giornata dello US Open 2025. L’Italia vuole continuare a recitare un ruolo da protagonista e per farlo schiera il tridente, due uomini e una donna, per andare alla ricerca della qualificazione ai sedicesimi di finale.

Il tabellone non è stato certamente benevolo con il possibile incrocio nei quarti di finale contro la numero uno del mondo Aryna Sabalenka. Il sorteggio sfavorevole non sposta però di un millimetro l’attitudine di partenza: si lavora con grande intensità per provare a giocare ogni partita al meglio delle proprie possibilità. Jasmine Paolini, reduce dall’eccellente torneo di Cincinnati, torna in campo per sfidare l’americana Iva Jovic nell’incontro dei trentaduesimi di finale.

La giovane statunitense, classe 2007, è giocatrice di talento che sta scalando rapidamente la classifica: sottovalutarla potrebbe rivelarsi un grave errore. La testa di serie numero sette deve continuare sulla scia di quanto visto in Ohio, giocare con grande intensità puntando sulle armi che le consentono di esprimere tutto il proprio potenziale.

Sarà una serata da sogno quella che attende Mattia Bellucci. Il giocatore lombardo affronta, primo match della sessione serale sull’Arthur Ashe Stadium, lo spagnolo Carlos Alcaraz. Il tennista italiano ha, dalla sua, l’opportunità di scendere in campo senza avere nulla da perdere e con la possibilità di esprimere il proprio gioco senza alcun assillo. L’iberico ha iniziato il torneo con la convincente vittoria ottenuta sul bombardiere americano Reilly Opelka e punta ad arrivare fino in fondo per riprendersi il numero uno della classifica mondiale.

L’esordio è stato ampiamente convincente, riconfermare l’eccellente prova offerta domenica è il viatico migliore per tagliare il traguardo dei sedicesimi di finale. Nel secondo turno del tabellone maschile, terzo match sul campo numero 12, Luciano Darderi, testa di serie numero 32, si misura con lo statunitense Eliot Spizzirri. Vincere significa staccare il pass per il terzo turno contro il vincente della sfida Bellucci-Alcaraz.

In campo maschile il serbo Novak Djokovic, testa di serie numero 7, affronta l’americano Zachary Svajda, mentre Taylor Fritz, finalista dello scorso anno, si gioca l’accesso ai sedicesimi con il sudafricano Lloyd Harris. Lo statunitense Ben Shelton fronteggia lo spagnolo Pablo Carreno Busta. Da seguire con particolare interesse il duello tra la stellina brasiliana Joao Fonseca ed il ceco Tomas Machac, ventunesima testa di serie.

Nel tabellone del singolare femminile la numero uno del mondo Aryna Sabalenka gioca contro la russa Polina Kudermetova, russa anche la rivale designata di Jessica Pegula che affronta Anna Blinkova. Tra le sfide più interessanti il confronto tra la kazaka Elena Rybakina, testa di serie numero 9, e la ceca Tereza Valentova