US Open 2025: chi può inserirsi nel duopolio tra Sinner e Alcaraz? I (pochi) nomi che potrebbero stupire

Da quasi ormai due stagioni gli Slam sono diventati un duopolio di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. I primi due giocatori del mondo hanno monopolizzato i tornei più importanti, visto che l’ultimo Slam dove non c’è il loro nome nell’albo d’oro è addirittura lo US Open 2023, quando a trionfare fu Novak Djokovic, in una stagione che aveva visto il serbo vincere anche in Australia e poi a Parigi, perdendo la finale di Wimbledon proprio con Alcaraz.

Anche l’ultimo Masters 1000 di Cincinnati ha confermato la supremazia assoluta dell’italiano e dello spagnolo, che si sono trovati nuovamente in finale, proprio come era già accaduto in questa stagione a Roma, Parigi e Londra. Tutto lascia presagire che ci sarà un nuovo capitolo di questa straordinaria rivalità anche a Flushing Meadows, in una partita che metterebbe anche in palio la posizione numero uno del ranking mondiale.

Sinner e Alcaraz sembrano stare anche più di un gradino sopra al resto del mondo ed è difficile in questo momento pensare a chi può anche solo avvicinarsi a loro due. Lo stesso Djokovic è forse quello che ci è andato più vicino, con le tre semifinali Slam raggiunte in questa stagione, ma il serbo si è fermato per due volte al cospetto di Sinner (tre set a zero sia al Roland Garros sia a Wimbledon) e soprattutto arriva a New York senza aver disputato una sola partita proprio dall’erba londinese.

Ci sarebbe il solito Alexander Zverev, ma il tedesco sembra ormai un eterno incompiuto e gli è sempre mancato qualcosa in carriera per arrivare al tanto agognato Slam. Difficile che possa riuscirci questa volta, anche se comunque in Australia sul cemento è riuscito ad arrivare fino alla finale, poi persa sempre contro Jannik.

Nella passata edizione ad arrivare all’ultimo atto dello US Open è stato un eccellente Taylor Fritz, ma lo statunitense ha vissuto un 2025 troppo altalenante e sarebbe abbastanza sorprendente rivederlo nuovamente in finale. Il pubblico americano spera molto anche in Ben Shelton, fresco vincitore del Masters 1000 di Toronto (erano assenti però Sinner e Alcaraz), che ha comunque raggiunto nel 2023 la semifinale a New York e proverà a ribaltare un pronostico che sembra decisamente chiuso.