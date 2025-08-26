Su che canale vedere in tv Sinner-Kopriva oggi, US Open 2025: orario e programma in chiaro

Jannik Sinner inizia la difesa del titolo di singolare maschile agli US Open di tennis: l’azzurro, numero 1 del seeding e del mondo, affronterà il ceco Vit Kopriva nel secondo match in programma sull’Arthur Ashe Stadium a partire dalle ore 17.30 italiane.

LA DIRETTA LIVE DI SINNER-KOPRIVA (2° MATCH DALLE 17.30)

Il programma verrà aperto dall’incontro di singolare femminile tra la colombiana Emiliana Arango e la testa di serie numero 2, la polacca Iga Swiatek, mentre a seguire scenderanno in campo Sinner e Kopriva: non ci sono precedenti tra i due sul circuito maggiore.

Il match degli US Open 2025 di tennis sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport Mix (Diretta Tennis), Sky Sport Plus (con Sky Q, Sky Stream e Sky Glass), SuperTennis HD, SuperTennis Plus (con smart tv), mentre la diretta streaming sarà garantita da Sky Go, NOW (in aggiunta si avrà accesso ad Extra Match), SuperTenniX, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match.

CALENDARIO US OPEN 2025

Martedì 26 agosto – Arthur Ashe Stadium

Dalle ore 17.30 italiane

Emiliana Arango (Colombia) – Iga Swiatek (Polonia, 2)

A seguire

Jannik Sinner (Italia, 1) – Vít Kopřiva (Cechia) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport Mix (Diretta Tennis), Sky Sport Plus (con Sky Q, Sky Stream e Sky Glass), SuperTennis HD, SuperTennis Plus (con smart tv)

PROGRAMMA US OPEN 2025: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport Mix (Diretta Tennis), Sky Sport Plus (con Sky Q, Sky Stream e Sky Glass), SuperTennis HD, SuperTennis Plus (con smart tv).

Diretta streaming: Sky Go, NOW (in aggiunta si avrà accesso ad Extra Match), SuperTenniX.

Diretta live testuale: OA Sport.