Su che canale vedere in tv Italia-Slovenia, semifinale Nations League volley 2025: orario esatto e streaming

L’Italia affronterà la Slovenia nella semifinale della Nations League 2025 di volley maschile: dopo aver infilato dieci vittorie su dodici incontri disputati nella fase a gironi e dopo aver regolato Cuba per 3-1 nei quarti di finale, gli azzurri sono attesi da una nuova sfida da dentro o fuori contro i sempre temibili balcanici, capaci di inventarsi l’impresa sulla Francia nel turno precedente. L’appuntamento è per sabato 2 agosto alle ore 09.00 italiane, a precedere l’altra semifinale tra Brasile e Polonia (ore 13.00).

I Campioni del Mondo partiranno con i favori del pronostico, ma non dovranno sottovalutare un avversario in forma smagliante e già capace di fare lo sgambetto ai Campioni Olimpici e detentori del trofeo. L’ultimo precedente risale a un paio di settimane fa: un secco 3-0 in favore dei ragazzi del CT Fefé De Giorgi nella fase preliminare a Lubiana, l’obiettivo è quello di ripetersi per meritarsi il primo atto conclusivo della storia nella prestigiosa competizione internazionale itinerante.

A guidare gli azzurri ci saranno il palleggiatore Simone Giannelli, l’opposto Kamil Rychlicki, gli schiacciatori Alessandro Michieletto e Daniele Lavia, i centrali Simone Anzani e Gianluca Galassi, il libero Fabio Balaso. Dall’altra parte della rete bisognerà stare particolarmente attenti all’opposto Toncek Stern, allo schiacciatore Rok Mozic e al centrale Jan Kozamernik.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario, il palinsesto tv e streaming di Italia-Slovenia, semifinale della Nations League 2025 di volley maschile. L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming su VBTV e DAZN (per gli abbonati), garantita la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Cina sono sei ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO ITALIA-SLOVENIA, SEMIFINALE NATIONS LEAGUE VOLLEY

Sabato 2 agosto

Ore 09.00 Italia vs Slovenia – Diretta streaming su DAZN e VBTV

PROGRAMMA SEMIFINALE NATIONS LEAGUE VOLLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: VBTV e DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.