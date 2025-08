Sport in tv oggi (mercoledì 6 agosto): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi mercoledì 6 agosto ci aspetta una giornata ricca di sport. Gli appassionati del grande ciclismo potranno divertirsi con ben quattro eventi: Giro di Polonia, Vuelta a Burgos, Tour de l’Ain, Giro del Portogallo. Gli amanti del tennis potranno invece gustarsi le semifinali dei tornei Masters 1000 di Toronto e WTA 1000 di Montreal nel cuore della notte.

Sta per entrare nel vivo la stagione calcistica per i club e ci sarà spazio per alcune amichevoli internazionali di primaria rilevanza, come quelle di Como e Roma in serata. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi mercoledì 6 agosto, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Mercoledì 6 agosto

12.25 CICLISMO – Giro di Polonia, terza tappa: Walbrzych-Walbrzych (diretta streaming integrale su Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

12.40 CICLISMO – Vuelta a Burgos, seconda tappa: Cilleruelo de Abajo-Buniel (diretta tv su Bike Channel dalle ore 15.00: canale 222 di Sky e tasto rosso di Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre; diretta streaming su bikechannel.it dalle ore 15.00)

14.30 CICLISMO – Tour de l’Ain, prima tappa: Feillens-Lagnieu (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN dalle ore 16.45)

15.30 CICLISMO – Giro del Portogallo, prologo: Maia-Maia (non è prevista diretta tv/streaming)

16.30 BASKET FEMMINILE (Europei Under 20, ottavi di finale) – Italia-Lettonia (diretta streaming sul canale YouTube di FIBA)

20.30 CALCIO (amichevole) – Aston Villa-Roma (diretta streaming su DAZN)

20.30 CALCIO (amichevole) – Betis Siviglia-Como (diretta streaming su Como Tv)

Giovedì 7 agosto

00.00 TENNIS – WTA 1000 Montreal, semifinali (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Supertennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX)

01.00 TENNIS – ATP Masters 1000 Toronto, semifinali (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv)

