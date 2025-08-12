Sport in tv oggi (martedì 12 agosto): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, martedì 12 agosto, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati sulla settima giornata dei World Games a Chengdu (Cina). La competizione internazionale dedicate alle discipline non olimpiche prosegue e l’Italia vorrà distinguersi per conquistare altre medaglie. In primo piano il torneo di Cincinnati sempre più nel vivo con Luca Nardi, Jasmine Paolini e Lucia Bronzetti in azione in singolare, senza dimenticare il doppio formato da Simone Bolelli e Andrea Vavassori.

In serata sarà grande calcio a Udine per la Supercoppa Europea. Si confronteranno il PSG, a segno in Champions League contro l’Inter in finale, e il Tottenham, vincitore dell’Europa League. Un confronto d’eccellenza tra due club rinomati del Vecchio Continente.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, martedì 12 agosto, il relativo palinsesto tv e streaming.

SPORT IN TV OGGI

Martedì 12 agosto

02.30 World Games 2025: settima giornata – Diretta streaming su live.theworldgames.org.

05.00 Volley femminile, Mondiali U21 2025: Italia vs Turchia – Diretta streaming su VBTV.

12.00 Snooker, Saudi Masters 2025: sedicesimi di finale – Diretta streaming su Eurosport1 HD, Discovery+ e su DAZN.

12.50 Ciclismo femminile, Giro di Polonia: prima tappa – Diretta streaming dalle 13.30 su Eurosport2 HD, Discovery+ e su DAZN.

13.10 Ciclismo, Giro della Danimarca: prima tappa – Diretta streaming dalle 15.15 su Eurosport2 HD, Discovery+ e su DAZN.

16.00 Atletica, Meeting Budapest 2025 – Diretta tv dalle 17:30 su Sky Sport Uno (201) e su Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo e su NOW.

17.00 Tennis, ATP Cincinnati 2025: terzo turno – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Max (205), dalle 19.30 su Sky Sport Uno (201); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

(Nardi vs Mensik 2° match e inizio programma dalle 17.00 italiane)

17.00 Tennis, WTA Cincinnati 2025: terzo turno – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Max (205), dalle 19.30 su Sky Sport Uno (201); in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo e su NOW.

(Paolini vs Krueger 2° match e inizio programma dalle 17.00 italiane; Bronzetti vs Ostapenko 4° match e inizio programma dalle 17.00 italiane)

17.00 Tennis, ATP Cincinnati 2025: primo turno doppio – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Max (205), dalle 19.30 su Sky Sport Uno (201); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

(Bolelli/Vavassori vs Lammons/Pel 1° match e inizio programma alle 17.00 italiane, Musetti/Sonego vs Gonzalez/Monteni 2° match e inizio programma dalle 17.00 italiane)

21.00 Calcio, Supercoppa Europea 2025: PSG vs Tottenham – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW.