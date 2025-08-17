Sport in tv
Sport in tv oggi (domenica 17 agosto): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming
Domenica 17 agosto ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma oggi i World Games, il tennis con i tornei ATP Masters 1000 e WTA 1000 di Cincinnati, il ciclismo con la Classica di Amburgo, la MotoGP con il GP d’Austria, il Motocross con il GP di Svezia, e tanto altro ancora.
A Cincinnati proseguiranno sia l’ATP Masters 1000, che vedrà impegnati Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego nella finale di doppio, sia il WTA 1000, nel quale scenderà in campo nella seconda semifinale di singolare Jasmine Paolini.
CALENDARIO SPORT IN TV OGGI
Domenica 17 agosto
02.00 World Games, ultima giornata – The World Games Live
09.40 MotoGP, GP Austria: warm up – Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW
10:25 MX2, GP Svezia: warm-up – Nessuna copertura tv/streaming
10:45 MXGP, GP Svezia: warm-up – Nessuna copertura tv/streaming
11.00 Moto3, GP Austria: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, 14.00 differita TV8 HD, tv8.it
12.10 Ciclismo, Classica di Amburgo – 14.00 discovery+, 15.30 Eurosport 2 HD, DAZN
12.15 Moto2, GP Austria: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, 15.15 differita TV8 HD, tv8.it
13:15 MX2, GP Svezia: gara 1 – Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN, mxgp-tv.com
14.00 MotoGP, GP Austria: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, 17.00 differita TV8 HD, tv8.it
14.00 Volley femminile, Mondiali U21: finale, Italia-Giappone – VBTV e YouTube Volleyball World
14:15 MXGP, GP Svezia: gara 1 – Sky Sport Arena, Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN, Sky Go, NOW, mxgp-tv.com
16:10 MX2, GP Svezia: gara 2 – Eurosport 1 HD, Rai Sport HD, Rai Play, discovery+, DAZN, mxgp-tv.com
17.00 Basket femminile, Europei U16: fase a gironi, Italia-Germania – YouTube FIBA
17:10 MXGP, GP Svezia: gara 2 – Sky Sport Arena, Eurosport 1 HD, Rai Sport HD, Rai Play, discovery+, DAZN, Sky Go, NOW, mxgp-tv.com
18.00 Calcio, Coppa Italia: Monza-Frosinone – 20, Mediaset Infinity, sportmediaset.it
18.30 Calcio, Coppa Italia: Parma-Pescara – Italia 1, Mediaset Infinity, sportmediaset.it
19.00 Tennis, WTA 1000 Cincinnati: semifinali singolare e finale doppio (2° match alle 19.00 comunque non prima delle 21.00 Paolini-V. Kudermetova) – Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW, SuperTennis HD, SuperTenniX
20.00 Calcio femminile, The Women’s Cup: finale, Juventus-Inter – Sky Sport Calcio, Sky Go, NOW
20.45 Calcio, Coppa Italia: Cesena-Pisa – 20, Mediaset Infinity, sportmediaset.it
21.15 Calcio, Coppa Italia: Milan-Bari – Canale 5, Mediaset Infinity, sportmediaset.it
Non prima delle 24.00 Tennis, ATP Masters 1000 Cincinnati: finale doppio (3° match dalle 19.00 non prima delle 24.00 Musetti/Sonego-Mektic/Ram) – Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW, Tennis TV