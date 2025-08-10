Sport in tv oggi (domenica 10 agosto): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Domenica 10 agosto ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma oggi i World Games, il tennis con i tornei ATP Masters 1000 e WTA 1000 di Cincinnati, il ciclismo con il Giro di Polonia e l’Arctic Race of Norway, l’atletica con gli Europei U20 ed il Sestriere International Meeting, il basket con gli Europei U16 maschili ed U20 femminili, e tanto altro ancora.

Nella quinta giornata dei World Games, in corso a Chengdu, in Cina, l’Italia sarà protagonista con tante carte da medaglia nell’apnea, mentre è già certo il podio nella muay thai, con la finale di Gianluca Giorgio Franzosi. Occasioni anche nel wakeboard, nel nuoto pinnato e nella canoa maratona, possibili sorprese dall’orientamento e dal ju-jitsu.

Per il tennis si completerà il secondo turno dei tabelloni di singolare di Cincinnati: nell’ATP Masters 1000 scenderanno in campo il numero 29, Luciano Darderi, ed il lucky loser Luca Nardi, mentre nel WTA 1000 saranno impegnate la numero 7, Jasmine Paolini, e Lucia Bronzetti.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Domenica 10 agosto

02.30 World Games, quinta giornata – The World Games Live

09.00 Atletica, Europei U20: quarta giornata, sessione mattutina – eurovisionsport.com

11.55 Atletica, Sestriere International Meeting – Nessuna copertura tv / streaming

13.30 Ciclismo, Giro di Polonia: settima tappa – Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

14.00 Basket, Europei U16: Italia-Grecia – YouTube FIBA Basketball

14.35 Ciclismo, Arctic Race of Norway: quarta tappa – discovery+, dalle 16.45 anche su Eurosport 1 HD, DAZN

15.45 Atletica, Europei U20: quarta giornata, sessione pomeridiana – Rai Sport HD, Rai Play

17.00 Tennis, ATP Masters 1000 Cincinnati: 2° turno singolare (1° match alle 17.00 Darderi-Comesana, 3° match dalle 17.00 Nardi-Shapovalov) – Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Max, Sky Sport Mix, Sky Go, NOW, Tennis TV

17.00 Tennis, WTA 1000 Cincinnati: 2° turno singolare (1° match alle 17.00 Paolini-Sakkari, 3° match dalle 18.00 Bronzetti-Kasatkina) – Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Max, Sky Sport Mix, Sky Go, NOW, SuperTennis HD, SuperTenniX

19.00 Basket femminile, Europei U20: Italia-Svezia – YouTube FIBA Basketball