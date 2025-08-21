Sport in tv
Sorteggio US Open 2025 oggi: orario, programma, streaming, teste di serie
L’appuntamento è fissato per oggi alle ore 18.00 italiane (le 12:00 di New York). Il sorteggio degli US Open 2025 decide il percorso dell’ultimo Slam stagionale, si delineano così le trame ed i possibili intrecci di una storia che inizierà domenica 24 agosto e si concluderà il prossimo 7 settembre. Centoventotto giocatori e altrettante giocatrici entreranno in campo per decidere il nome di coloro che nell’albo d’oro succederanno a Jannik Sinner e alla bielorussa Aryna Sabalenka, vincitori dell’edizione 2024 del Major statunitense.
Da verificare, dopo il prematuro ritiro nella finale di Cincinnati, le condizioni del numero uno ATP. La situazione di classifica contribuisce a rendere ancora più incandescente la lotta per il primato perché in caso di vittoria del torneo lo spagnolo si riprenderebbe la vetta del ranking.
Alle spalle dei due grandi favoriti la pattuglia dei possibili outsider è numerosa e in diversi hanno le carte in regola per provare ad approfittare di eventuali défaillance dei protagonisti più attesi: il serbo Novak Djokovic, il tedesco Alexander Zverev, lo statunitense Ben Shelton e il danese Holger Rune sembrano i candidati più autorevoli per il ruolo del terzo incomodo.
In campo femminile, Iga Swiatek pone la sua autorevole candidatura al ruolo di antagonista principale della numero uno del mondo. La polacca, dopo aver superato mesi molto difficili, è letteralmente rinata con il trionfo a Wimbledon e sembra aver ritrovato lo smalto dei giorni migliori. Autorevoli rivali per Sabalenka, ancora a digiuno di Slam quest’anno, potranno essere la statunitense Coco Gauff, testa di serie numero tre e vincitrice del Roland Garros, la russa Mirra Andreeva e le altre due americane Jessica Pegula e Madison Keys. Jasmine Paolini arriva a New York dopo la splendida finale raggiunta a Cincinnati, l’auspicio è che la toscana possa essere ancora una volta protagonista e spingersi fino alle fasi decisive.
Il sorteggio degli US Open 2025, ultimo Slam della stagione del tennis, è previsto giovedì 21 agosto alle ore 18.00 italiane (12.00 locali). La copertura streaming dovrebbe essere garantita dai canali YouTube dell’Open degli Stati Uniti. OA Sport vi darà informazioni circa la composizione del main draw maschile e femminile.
SORTEGGIO US OPEN 2025
Giovedì 21 agosto (orari italiani)
Ore 18.00 sorteggio tabelloni maschile e femminili US Open 2025 a New York (USA)
PROGRAMMA SORTEGGIO US OPEN 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: non prevista.
Diretta streaming: canale Youtube US Open
TESTE DI SERIE US OPEN MASCHILE 2025
1 Jannik Sinner
2 Carlos Alcaraz
3 Alexander Zverev
4 Taylor Fritz
5 Jack Draper
6 Ben Shelton
7 Novak Djoković
8 Alex de Minaur
9 Karen Khachanov
10 Lorenzo Musetti
11 Holger Rune
12 Casper Ruud
13 Daniil Medvedev
14 Tommy Paul
15 Andrey Rublev
16 Jakub Menšík
17 Frances Tiafoe
18 Alejandro Davidovich Fokina
19 Francisco Cerúndolo
20 Jiří Lehečka
21 Tomáš Macháč
22 Ugo Humbert
23 Alexander Bublik
24 Flavio Cobolli
25 Félix Auger-Aliassime
26 Stefanos Tsitsipas
27 Denis Shapovalov
28 Alex Michelsen
29 Tallon Griekspoor
30 Brandon Nakashima
31 Gabriel Diallo
32 Luciano Darderi
TESTE DI SERIE US OPEN FEMMINILE 2025
1 Aryna Sabalenka
2 Iga Świątek
3 Coco Gauff
4 Jessica Pegula
5 Mirra Andreeva
6 Madison Keys
7 Jasmine Paolini
8 Amanda Anisimova
9 Elena Rybakina
10 Emma Navarro
11 Karolína Muchová
12 Elina Svitolina
13 Ekaterina Alexandrova
14 Clara Tauson
15 Daria Kasatkina
16 Belinda Bencic
17 Ludmilla Samsonova
18 Beatriz Haddad Maia
19 Elise Mertens
20 Diana Shnaider
21 Linda Nosková
22 Victoria Mboko
23 Naomi Osaka
24 Veronika Kudermetova
25 Jeļena Ostapenko
26 Sofia Kenin
27 Marta Kostyuk
28 Magdalena Fręch
29 Anna Kalinskaya
30 Dayana Yastremska
31 Leylah Fernandez
32 Mccartney Kessler