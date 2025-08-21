Sorteggio US Open 2025 oggi: orario, programma, streaming, teste di serie

L’appuntamento è fissato per oggi alle ore 18.00 italiane (le 12:00 di New York). Il sorteggio degli US Open 2025 decide il percorso dell’ultimo Slam stagionale, si delineano così le trame ed i possibili intrecci di una storia che inizierà domenica 24 agosto e si concluderà il prossimo 7 settembre. Centoventotto giocatori e altrettante giocatrici entreranno in campo per decidere il nome di coloro che nell’albo d’oro succederanno a Jannik Sinner e alla bielorussa Aryna Sabalenka, vincitori dell’edizione 2024 del Major statunitense.

Da verificare, dopo il prematuro ritiro nella finale di Cincinnati, le condizioni del numero uno ATP. La situazione di classifica contribuisce a rendere ancora più incandescente la lotta per il primato perché in caso di vittoria del torneo lo spagnolo si riprenderebbe la vetta del ranking.

Alle spalle dei due grandi favoriti la pattuglia dei possibili outsider è numerosa e in diversi hanno le carte in regola per provare ad approfittare di eventuali défaillance dei protagonisti più attesi: il serbo Novak Djokovic, il tedesco Alexander Zverev, lo statunitense Ben Shelton e il danese Holger Rune sembrano i candidati più autorevoli per il ruolo del terzo incomodo.

In campo femminile, Iga Swiatek pone la sua autorevole candidatura al ruolo di antagonista principale della numero uno del mondo. La polacca, dopo aver superato mesi molto difficili, è letteralmente rinata con il trionfo a Wimbledon e sembra aver ritrovato lo smalto dei giorni migliori. Autorevoli rivali per Sabalenka, ancora a digiuno di Slam quest’anno, potranno essere la statunitense Coco Gauff, testa di serie numero tre e vincitrice del Roland Garros, la russa Mirra Andreeva e le altre due americane Jessica Pegula e Madison Keys. Jasmine Paolini arriva a New York dopo la splendida finale raggiunta a Cincinnati, l’auspicio è che la toscana possa essere ancora una volta protagonista e spingersi fino alle fasi decisive.

Il sorteggio degli US Open 2025, ultimo Slam della stagione del tennis, è previsto giovedì 21 agosto alle ore 18.00 italiane (12.00 locali). La copertura streaming dovrebbe essere garantita dai canali YouTube dell’Open degli Stati Uniti. OA Sport vi darà informazioni circa la composizione del main draw maschile e femminile.

SORTEGGIO US OPEN 2025

Giovedì 21 agosto (orari italiani)

Ore 18.00 sorteggio tabelloni maschile e femminili US Open 2025 a New York (USA)

PROGRAMMA SORTEGGIO US OPEN 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: canale Youtube US Open

TESTE DI SERIE US OPEN MASCHILE 2025

1 Jannik Sinner

2 Carlos Alcaraz

3 Alexander Zverev

4 Taylor Fritz

5 Jack Draper

6 Ben Shelton

7 Novak Djoković

8 Alex de Minaur

9 Karen Khachanov

10 Lorenzo Musetti

11 Holger Rune

12 Casper Ruud

13 Daniil Medvedev

14 Tommy Paul

15 Andrey Rublev

16 Jakub Menšík

17 Frances Tiafoe

18 Alejandro Davidovich Fokina

19 Francisco Cerúndolo

20 Jiří Lehečka

21 Tomáš Macháč

22 Ugo Humbert

23 Alexander Bublik

24 Flavio Cobolli

25 Félix Auger-Aliassime

26 Stefanos Tsitsipas

27 Denis Shapovalov

28 Alex Michelsen

29 Tallon Griekspoor

30 Brandon Nakashima

31 Gabriel Diallo

32 Luciano Darderi

TESTE DI SERIE US OPEN FEMMINILE 2025

1 Aryna Sabalenka

2 Iga Świątek

3 Coco Gauff

4 Jessica Pegula

5 Mirra Andreeva

6 Madison Keys

7 Jasmine Paolini

8 Amanda Anisimova

9 Elena Rybakina

10 Emma Navarro

11 Karolína Muchová

12 Elina Svitolina

13 Ekaterina Alexandrova

14 Clara Tauson

15 Daria Kasatkina

16 Belinda Bencic

17 Ludmilla Samsonova

18 Beatriz Haddad Maia

19 Elise Mertens

20 Diana Shnaider

21 Linda Nosková

22 Victoria Mboko

23 Naomi Osaka

24 Veronika Kudermetova

25 Jeļena Ostapenko

26 Sofia Kenin

27 Marta Kostyuk

28 Magdalena Fręch

29 Anna Kalinskaya

30 Dayana Yastremska

31 Leylah Fernandez

32 Mccartney Kessler