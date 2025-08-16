Sport in tv
Sinner-Atmane oggi, ATP Cincinnati 2025: orario prima semifinale, programma, streaming
La prima serata italiana di oggi sarà dedicata alla prima semifinale di singolare maschile del combined di Cincinnati: il torneo ATP Masters 1000 dell’Ohio vedrà affrontarsi, per la parte alta del tabellone, il numero 1 del mondo, Jannik Sinner, ed il qualificato transalpino Terence Atmane.
Non ci sono precedenti sul circuito maggiore tra i due: l’ordine di gioco prevede per la giornata odierna sul P&G Center Court, a partire dalle ore 17.00 italiane, le semifinali del torneo di doppio maschile, seguite, non prima delle ore 21.00 italiane, dalla sfida tra l’azzurro ed il francese.
La sfida tra Jannik Sinner ed il francese Terence Atmane dell’ATP Masters 1000 di Cincinnati sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, mentre la diretta streaming sarà garantita da Sky Go e NOW, Tennis TV, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match.
CALENDARIO SINNER-ATMANE ATP CINCINNATI 2025
Sabato 16 agosto – P&G Center Court
Dalle ore 17.00 italiane
Nikola Mektic / Rajeev Ram (Croazia / Stati Uniti) – Julian Cash / Lloyd Glasspool (Gran Bretagna, 2)
A seguire
Lorenzo Musetti / Lorenzo Sonego (Italia) – Joe Salisbury / Neal Skupski (Gran Bretagna, 5)
Non prima delle ore 21.00 italiane
Jannik Sinner (Italia, 1) – Terence Atmane (Francia, Q) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
PROGRAMMA SINNER-ATMANE ATP CINCINNATI 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis.
Diretta streaming: Sky Go e NOW, Tennis TV.
Diretta live testuale: OA Sport.