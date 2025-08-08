Tennis
Ranking WTA (8 agosto 2025): Jasmine Paolini sempre nona, gran balzo di Victoria Mboko
Il ranking WTA è stato aggiornato al termine della finale del WTA 1000 di Montreal: la bielorussa Aryna Sabalenka resta saldamente in vetta, mentre la numero 1 d’Italia, Jasmine Paolini, è stabile al nono posto a quota 3586.
La statunitense Madison Keys guadagna due posizioni ed è sesta, mentre la vincitrice del torneo canadese, Victoria Mboko, guadagna 61 posti ed è 24ma a 1835, proprio davanti alla finalista perdente, la nipponica Naomi Osaka, che scala 24 piazze ed è 25ma a 1799.
Per quanto concerne le altre due azzurre tra le prime cento, guadagna cinque posti Lucia Bronzetti, 61ma a quota 968, mentre perde una posizione Elisabetta Cocciaretto, che scivola al 78° posto a quota 875. Tra le prime 200 del mondo altre due tenniste italiane, ovvero Lucrezia Stefanini, 143ma con 513 punti, e Nuria Brancaccio, 167ma a quota 433.
WTA Montreal 2025, Victoria Mboko rimonta Naomi Osaka e conquista il titolo
RANKING WTA
Venerdì 8 agosto 2025
1 Aryna Sabalenka 12010
2 Coco Gauff 7669
3 Iga Swiatek 6933
4 Jessica Pegula 5488
5 Mirra Andreeva 4948
6 Madison Keys 4579
7 Qinwen Zheng 4,553
8 Amanda Anisimova 3834
9 Jasmine Paolini 3586
10 Elena Rybakina 3283
TOP TEN ITALIANE
Venerdì 8 agosto 2025
9 Jasmine Paolini 3586
61 Lucia Bronzetti 968
78 Elisabetta Cocciaretto 875
143 Lucrezia Stefanini 513
167 Nuria Brancaccio 433
252 Tyra Caterina Grant 295
257 Giorgia Pedone 283
258 Camilla Rosatello 282
259 Silvia Ambrosio 282
269 Martina Trevisan 264