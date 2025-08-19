Tennis
Ranking WTA (18 agosto 2025): Jasmine Paolini diventa ottava, Swiatek sale al numero 2
Il ranking WTA è stato aggiornato al termine dell’ultimo atto del torneo WTA 1000 di Cincinnati: la finalista Jasmine Paolini guadagna una posizione e sale all’ottavo posto a quota 4116, mentre la vincitrice Iga Swiatek si issa in seconda piazza con 7933.
Per quanto concerne le altre due azzurre tra le prime cento, guadagna cinque posti Lucia Bronzetti, che diventa 56ma a quota 1068, mentre perde ben nove posizioni Elisabetta Cocciaretto, la quale scivola all’87° posto a quota 825.
Tra le prime 200 del mondo ritroviamo altre due tenniste italiane, ovvero Lucrezia Stefanini, 149ma con 484 punti, e Nuria Brancaccio, 167ma a quota 433. Esce dalla top ten d’Italia Martina Trevisan, la quale ora occupa il numero 283 del mondo con 246 punti.
Ranking ATP (18 agosto 2025): Alcaraz si porta a 1890 punti da Sinner, Musetti difende la top ten
RANKING WTA
Lunedì 18 agosto 2025
1 Aryna Sabalenka 11225
2 Iga Swiatek 7933
3 Coco Gauff 7874
4 Jessica Pegula 4903
5 Mirra Andreeva 4733
6 Madison Keys 4699
7 Qinwen Zheng 4433
8 Jasmine Paolini 4116
9 Amanda Anisimova 3869
10 Elena Rybakina 3663
TOP TEN ITALIANE
Lunedì 18 agosto 2025
8 Jasmine Paolini 4116
56 Lucia Bronzetti 1068
87 Elisabetta Cocciaretto 825
149 Lucrezia Stefanini 484
167 Nuria Brancaccio 433
249 Tyra Caterina Grant 295
252 Giorgia Pedone 283
258 Camilla Rosatello 282
259 Silvia Ambrosio 279
278 Nicole Fossa Huergo 252