Raccolta fondi per Lorenzo Bonicelli: generosità straordinaria, come contribuire e sostenere il ginnasta

L’affetto intorno a Lorenzo Bonicelli si sta rivelando molto intenso e caloroso, anche in termini economici: in meno di mezza giornata sono stati raccolti circa 37.000 euro attraverso l’iniziativa di crowdfunding avviata dalla Ghislanzoni GAL Lecco, la società del giovane ginnasta gravemente infortunatosi durante le Universiadi.

Settimana scorsa il 23enne è caduto di collo in uscita dal suo esercizio agli anelli, è stato trasportato in ospedale ad Essen (Germania) ed è finito in coma farmacologico. L’azzurro si è risvegliato e nelle ultime ore è stato diffuso un aggiornamento, che parla di “un trauma distorsivo cervicale con sublussazione della quinta vertebra, ridotta tempestivamente e in maniera ineccepibile in sede chirurgica. Permane purtroppo un danno neurologico, la cui entità non è, al momento, ancora valutabile”.

Al giovane di Abbadia Lariana è stata praticata una tracheotomia per facilitarne la respirazione. Sulla piattaforma Go Fund Me, al seguente indirizzo, è stata aperta una raccolta fondi per sostenere l’atleta durante il percorso di recupero, in modo da aiutarlo nelle cure necessarie in questo momento difficile. Si è fissato un obiettivo di 90.000 euro che, andando avanti con questo ritmo, potrebbe essere presto raggiunto.