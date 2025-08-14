Quante posizioni guadagna Jasmine Paolini nel ranking ATP? Punti fondamentali per consolidare la top10

Jasmine Paolini si è qualificata per i quarti di finale del WTA 1000 di Cincinnati e, al momento, resta stabile in nona posizione nel ranking ATP, pur salendo da quota 3586 a 3681: l’azzurra è già certa di restare in top ten a fine torneo, ma non di difendere la posizione.

L’azzurra, infatti, potrebbe essere scavalcata dalla kazaka Elena Rybakina, ancora in corsa in Ohio, che al momento la segue in classifica, ma che per superarla dovrebbe arrivare in finale, con Paolini fuori ai quarti o in semifinale, oppure vincere il torneo, qualora l’azzurra giunga all’ultimo atto.

In quest’ultimo caso, però, Paolini sarebbe comunque nona, scavalcando, in caso di raggiungimento dell’ultimo atto, la statunitense Amanda Anisimova: l’azzurra sarebbe ottava, invece, se Rybakina non dovesse arrivare in finale. In caso di vittoria del torneo, invece, Paolini sarebbe settima, superando anche la cinese Zheng Qinwen.

RANKING WTA JASMINE PAOLINI

Ranking venerdì 8 agosto: 3586 punti, 9° posto.

Ranking dopo il passaggio ai quarti di finale: 3681 punti, 9° posto virtuale (sarà 10ma con Rybakina in finale).

Ranking in caso di passaggio in semifinale: 3856 punti, 9° posto virtuale (sarà 10ma con Rybakina in finale).

Ranking in caso di passaggio in finale: 4116 punti, 8° posto virtuale (sarà nona con Rybakina vittoriosa).

Ranking in caso di vittoria in finale: 4466 punti, 7° posto.