Quando la finale di Nations League di volley dell’Italia? Orario, programma, avversaria, tv

L’Italia ha sconfitto la Slovenia per 3-1 e si è qualificata alla finale della Nations League 2025 di volley maschile, che andrà in scena domenica 3 agosto (ore 13.00) a Ningbo (Cina). I Campioni del Mondo hanno regolato i balcanici al termine di una partita estremamente equilibrata per tre set e mezzo, meritandosi così l’approdo all’atto conclusivo della prestigiosa competizione internazionale: si tratta di una prima volta per gli azzurri, che avranno così la possibilità di lottare per la conquista dell’ambito trofeo.

I ragazzi del CT Fefé De Giorgi, che nella fase preliminare avevano infilato dieci successi in dodici partite e che ai quarti avevano regolato Cuba per 3-1, se la dovranno vedere contro la vincente dell’altra semifinale tra Brasile e Polonia, in programma alle ore 13.00 odierne. Il sogno è quello di alzare al cielo il trofeo, a venticinque anni di distanza dall’ultima gioia in World League (la manifestazione che si disputava fino al 2018 e poi sostituita dalla Nations League).

Sarà una rivincita contro la Polonia, dopo le finali dei Mondiali 2022 (vinta) e degli Europei 2023 (persa)? Oppure si materializzerà un nuovo capitolo dell’eterna rivalità con il Brasile (come dimenticare le finali perse delle Olimpiadi di Atene 2004 e Rio 2016)? Durante la fase preliminare gli azzurri hanno prevalso contro i biancorossi (che in quell’occasione giocavano con alcune seconde linee), mentre hanno perso al tie-break contro i sudamericani.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della finale della Nations League 2025 di volley maschile con l’Italia protagonista. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su VBTV e DAZN, prevista la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Cina sono sei ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO FINALE NATIONS LEAGUE VOLLEY 2025

Domenica 3 agosto

Ore 13.00 Italia vs Brasile/Polonia – Diretta streaming su VBTV e DAZN

PROGRAMMA FINALE NATIONS LEAGUE VOLLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: VBTV e DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.