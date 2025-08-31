Quando la F1 su TV8 oggi: programma gara GP Olanda 2025

Il Gran Premio di Olanda 2025 di F1 si disputerà nel pomeriggio di domenica 31 agosto. Si gareggerà nell’autodromo di Zandvoort e sarà la trentacinquesima edizione iridata dell’evento, la quinta però della sua “seconda vita”, cominciata nel 2021. In precedenza, si era corso trenta volte (su trentasei opportunità) fra il 1952 e il 1985.

Per tre decenni, il GP neerlandese ha rappresentato una tappa fissa per il Circus, che dal 1958 al 1985 non ha mai mancato l’appuntamento con l’autodromo edificato sulla costa del Mare del Nord. Dopodiché, il disinteresse di spettatori e sponsor ha spinto la F1 a frequentare altri lidi, decisamente più remunerativi di quello ormai stagnante nei Paesi Bassi.

Tutto è cambiato con l’ascesa di Max Verstappen, capace di accendere una passione senza precedenti in terra olandese. Proprio la popolarità del quattro volte iridato ha permesso la completa ristrutturazione della pista e la sua rinascita dopo decenni di oblio. Quale sarà l’esito dell’edizione 2025? Per scoprirlo, basterà seguire il GP in TV.

F1 SU TV8 OGGI

Domenica 31 agosto

Ore 18:00 F1, Gara – Differita tv in chiaro.

GUIDA TV GP OLANDA F1 2025

TV IN CHIARO – Non è prevista alcuna copertura in chiaro in diretta. Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà gratuitamente, ma in differita, il Gran Premio di Olanda.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport F1 (207) trasmetterà integralmente in diretta la gara di Zandvoort. I canali generalisti Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213) avranno a loro volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento neerlandese potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e tramite il servizio streaming on demand NOW. Inoltre il sito internet TV8.it proporrà la gara al medesimo orario in cui sarà trasmessa in TV.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio di Olanda, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

GP OLANDA 2025 F1 IN DIRETTA

Domenica 31 agosto (orari italiani)

Ore 15:00 F1, Gara (72 giri) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e su Sky Sport 4K (213).