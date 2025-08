Pagelle Italia-Slovenia 3-1 volley: nessuno completo come Michieletto, Giannelli ispirato, Balaso si esalta

PAGELLE ITALIA-SLOVENIA 3-1

Sabato 2 agosto

Alessandro Michieletto, 10: quando gioca come oggi, non è un reato catalogarlo come il miglior giocatore di pallavolo in circolazione. Nessuno ha la sua completezza: devastante in attacco, un fattore a muro, micidiale al servizio, solido in ricezione, efficace in difesa. Ora, per considerarsi tale, dovrà lavorare sulla continuità di rendimento e far sì che partite come quella odierna diventino la normalità. Mette a segno 26 punti, con 4 muri e 3 ace.

Simone Giannelli, 9: partita eccezionale, in cui si è dimostrato ispirato sin dall’inizio. Quando va in battuta, genera sistematicamente il caos nella ricezione avversaria. Emerge anche per tante utili coperture difensive, mentre la regia viene gestita magistralmente, con alcune punte da vero fuoriclasse.

Kamil Rychlicki, 6,5: si conferma il trend dei quarti di finale. Parte a razzo, a tratti è incontenibile sia in attacco sia in battuta. Poi, dal terzo parziale in poi, arriva puntuale la flessione: fisica o mentale? Viene sostituito da Romanò e non rientra più. Chiude con 11 punti.

Yuri Romanò, 7: la sensazione è che sia un giocatore che faccia maggiormente la differenza da subentrato, come accadde anche nella finale degli Europei 2021. Oggi cambia letteralmente marcia alla squadra, mostrando di avere il braccio caldissimo. Per lui 9 punti in un set e mezzo.

Giovanni Gargiulo, 7,5: non viene chiamato in causa con continuità, ma è quasi sempre efficace. Tocca tanti palloni a muro. Chiude con 9 punti, di cui 2 muri e 1 ace.

Simone Anzani, 5,5: può capitare una serata sottotono. Non incide in attacco e, stranamente, fa fatica anche a muro. Sostituito da Galassi.

Gianluca Galassi, 7: entra con famelica determinazione, scottato per l’inattesa scelta di De Giorgi di relegarlo in panchina ad inizio match. In attacco non sbaglia quasi niente: 6 punti su 7 tentativi.

Daniele Lavia, 7: sempre prezioso in difesa e ricezione, esce fuori alla distanza anche in attacco dal terzo set in avanti. Con la pipe è una sentenza. Nel suo tabellino 12 punti, tutti in attacco.

Fabio Balaso, 8: partita sontuosa in ricezione. Ha il merito di disinnescare tante battute potenti degli sloveni, mettendo tra le mani di Giannelli dei palloni comodi da smistare. Fondamentale anche con un paio di difese da applausi.