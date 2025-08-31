Ordine di gioco US Open 2025 oggi: orari 31 agosto, programma, streaming, italiani in campo

La domenica degli US Open che vede iniziare gli ottavi maschili non è più la prima, ma la seconda. Ed è di fatto quella di mezzo. Il torneo a stelle e strisce entra nel vivo più assoluto, e lo fa con la parte alta del tabellone femminile e quella bassa del maschile.

Ci sarà anche uno spazio italiano, rappresentato da Sara Errani e Jasmine Paolini impegnate nel secondo turno in doppio, in quella che è una storia che sull’Ashe parte da Pegula-Li e continua con Rinderknech-Alcaraz, per proseguire nella notte con Djokovic-Struff e Rybakina-Vondrousova, attese per motivi diversi. Sull’Armstrong sparisce la divisione in sessioni: si trasforma nel campo della Cechia e di una specie di doppia sfida con gli USA rappresentata da Krejcikova-Townsend e Machac-Fritz.

L’ottava giornata degli US Open si aprirà alle ore 17:00. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Sky Sport, che mette a disposizione sette canali (Uno, Tennis, Arena, Max, Mix, 252 e 253), nonché gratis e in chiaro su SuperTennis (con SuperTennis Plus azionabile via telecomando). Diretta streaming su SkyGo, Now, SuperTenniX e sito di SuperTennis. OA Sport offrirà inoltre una serie di Dirette Live testuali, per non perdersi davvero nulla.

ORDINE DI GIOCO US OPEN 2025: OTTAVA GIORNATA

Domenica 31 agosto

Arthur Ashe Stadium

Sessione diurna

Ore 17:30 Pegula (USA) [4]-Li (USA) – Ottavi femminili

NP Ore 19:30 Rinderknech (FRA)-Alcaraz (ESP) [2] – Ottavi maschili

Sessione notturna

Ore 1:00 Djokovic (SRB) [7]-Struff (GER) [Q] – Ottavi maschili

Rybakina (KAZ) [9]-Vondrousova (CZE) – Ottavi femminili

Louis Armstrong Stadium

Ore 17:00 Mannarino (FRA)-Lehecka (CZE) [20] – Ottavi maschili

NP Ore 19:00 Krejcikova (CZE)-Townsend (USA) – Ottavi femminili

NP Ore 21:00 Machac (CZE) [21]-Fritz (USA) [4] – Ottavi maschili

Sabalenka [1]-Bucsa (ESP) – Ottavi femminili

Grandstand

Ore 17:00 Etcheverry (ARG)/Ugo Carabelli (ARG)-Arends (NED)/Johnson (GBR) [13] – 2° turno doppio maschile

Kessler (USA)/Stearns (USA)-Errani (ITA)/Paolini (ITA) [2] – 2° turno doppio femminile

Alexandrova [12]/S. Zhang (CHN) [12]-Boulter (GBR)/Kartal (GBR) – 2° turno doppio femminile

Ho (TPE)/Jebens (GER)-Mektic (CRO)/Ram (USA) [11] – 2° turno doppio maschile

Stadium 17

Ore 17:00 Match junior

NP Ore 18:30 Muhammad (USA) [7]-Schuurs (NED) [7]-Olmos (MEX)/Siskova (CZE) – 2° turno doppio femminile

Salisbury (GBR)/Skupski (GBR) [6]-Exsted (USA)/Woestendick (USA) – 2° turno doppio maschile

Stollar (HUN)/Wu (TPE)-Kato (JPN)/Zarazua (MEX) – 2° turno doppio femminile

Court 5

Ore 17:00 Match junior

Match junior

NP Ore 19:30 Gleason (USA)/Martins (BRA)-Dabrowski (CAN)/Routliffe (NZL) [3] – 2° turno doppio femminile

Drzewiecki (POL)/Willis (GBR)-Peers (AUS)/Withrow (USA) – 2° turno doppio maschile

Court 11

Ore 17:00 Match junior

Match junior

NP Ore 19:30 Frantzen (GER)/Haase (NED)-Luz (BRA)/Olivetti (FRA) – 2° turno doppio maschile

Blinkova/Frech (POL)-Osorio (COL)/Yuan (CHN) – 2° turno doppio femminile

Erler (AUT)/Galloway (USA)-Schnaitter (GER)/Wallner (GER) – 2° turno doppio maschile

Court 12

Ore 17:00 Match junior

NP Ore 17:30 Niculescu (ROU)/Sevastova (LAT)-Danilina (KAZ)/Krunic (SRB) [9] – 2° turno doppio femminile

Kostyuk (UKR)/Ruse (ROU)-Haddad Maia (BRA)/Siegemund (GER) [14] – 2° turno doppio femminile

Chandrasekar (IND)/Prashanth (IND)-Romboli (BRA)/Smith (AUS) – 2° turno doppio maschile

Kirkov (USA)/Stevens (NED)-Nys (MON)/Roger-Vasselin (FRA) [9] – 2° turno doppio maschile