Ordine di gioco US Open 2025 oggi: orari 27 agosto, programma, streaming, italiani in campo

31 minuti fa

Quarta giornata degli US Open in arrivo a Flushing Meadows: ci sarà ancora parecchio azzurro da osservare, e ancor più sui due campi principali, perché è lì che la notte si colorerà del tricolore italiano. Ma in due declinazioni decisamente diverse.

Se, da una parte, sul Louis Armstrong Stadium per Jasmine Paolini ci sarà il ruolo da favorita contro la promettente diciassettenne americana Iva Jovic, dall’altra, sull’Arthur Ashe Stadium, la storia per Mattia Bellucci è molto più complessa. Dall’altra parte della rete, infatti, c’è Carlos Alcaraz, il numero 2 del mondo, che anche da rasato a zero continua a lanciare da lontano la sfida a Jannik Sinner. Spazio anche a Luciano Darderi, che incontrerà il vincente del match sopracitato se supererà la wild card a stelle e strisce Eliot Spizzirri.

La quarta giornata degli US Open si aprirà alle ore 17:00. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Sky Sport, che mette a disposizione sette canali (Uno, Tennis, Arena, Max, Mix, 252 e 253), nonché gratis e in chiaro su SuperTennis (con SuperTennis Plus azionabile via telecomando). Diretta streaming su SkyGo, Now, SuperTenniX e sito di SuperTennis. OA Sport offrirà inoltre una serie di Dirette Live testuali, per non perdersi davvero nulla.

ORDINE DI GIOCO US OPEN 2025, QUARTA GIORNATA

Mercoledì 27 agosto

Arthur Ashe Stadium
Sessione diurna
Ore 17:30 Djokovic (SRB) [7]-Svajda (USA) [Q] – 2° turno singolare uomini
Pegula (USA) [4]-Blinkova – 2° turno singolare donne

Sessione serale
Ore 1:00 Bellucci (ITA)-Alcaraz (ESP) [2] – 2° turno singolare uomini
Sabalenka [1]-P. Kudermetova – 2° turno singolare donne

Louis Armstrong Stadium
Sessione diurna
Ore 17:00 Raducanu (GBR)-Tjen (INA) [Q] – 2° turno singolare donne
NP Ore 19:00 L. Harris (RSA) [Q]-Fritz (USA) [4] – 2° turno singolare uomini

Sessione serale
Ore 1:00 Jovic (USA)-Paolini (ITA) [7] – 2° turno singolare donne
Shelton (USA) [6]-Carreno Busta (ESP) – 2° turno singolare uomini

Grandstand
Ore 17:00 Navarro (USA) [10]-McNally (USA) [Q] – 2° turno singolare donne
Fonseca (BRA)-Machac (CZE) [21] – 2° turno singolare uomini
NP Ore 21:00 Tiafoe (USA) [17]-Damm (USA) [Q] – 2° turno singolare uomini
Potapova-Andreeva [5] – 2° turno singolare donne

Stadium 17
Ore 17:00 Azarenka-Pavlyuchenkova – 2° turno singolare donne
NP Ore 18:30 Collignon (BEL)-Ruud (NOR) [12]- 2° turno singolare uomini
Rybakina (KAZ) [9]-Valentova (CZE) [Q] – 2° turno singolare donne
NP Ore 23:00 Struff (GER) [Q]-Rune (DEN) [12]- 2° turno singolare uomini

Court 5
Ore 17:00 Lehecka (CZE) [20]-Etcheverry (ARG)- 2° turno singolare uomini
Norrie (GBR)-Comesaña (ARG)- 2° turno singolare uomini
Mertens (BEL) [19]-Sun (NZL) – 2° turno singolare donne
Jacquemot (FRA)-Fernandez (CAN) [31] – 2° turno singolare donne

Court 7
Ore 19:00 Bucsa (ESP)-Eala (PHI) – 2° turno singolare donne
Mensik (CZE) [16]-Blanchet (FRA) [Q]- 2° turno singolare uomini
Kessler (USA) [32]-Vondrousova (CZE) – 2° turno singolare donne

Court 10
Ore 20:00 Rinderknech (FRA)-Davidovich Fokina (ESP) [18]- 2° turno singolare uomini
Samsonova [17]-Hon (AUS) [Q] – 2° turno singolare donne

Court 11
Ore 19:00 Bonzi (FRA)-Giron (USA)- 2° turno singolare uomini
NP Ore 21:00 Ostapenko (LAT) [25]-Townsend (USA) – 2° turno singolare donne
Thompson (AUS)-Mannarino (FRA)- 2° turno singolare uomini

Court 12
Ore 17:00 Nakashima (USA) [20]-Kym (SUI) [Q] – 2° turno singolare uomini
Uchijima (JPN)-Krejcikova (CZE) – 2° turno singolare donne
Darderi (ITA) [32]-Spizzirri (USA) [WC] – 2° turno singolare uomini
Li (USA)-Bencic (SUI) [16] – 2° turno singolare donne

PROGRAMMA US OPEN 2025: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport (Uno, Tennis, Arena, Max, Mix, 252, 253), SuperTennis (in chiaro)

Diretta streaming: SkyGo, Now, SuperTenniX, sito di SuperTennis

Diretta Live testuale: OA Sport (Bellucci-Alcaraz, Paolini-Jovic, Darderi-Spizzirri)

