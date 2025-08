Ordine d’arrivo F1, GP Ungheria 2025: ribaltone Norris, Leclerc sogna e poi crolla. Hamilton non pervenuto

Oggi pomeriggio è andato in scena il GP di Ungheria 2025, tappa del Mondiale F1 che si è disputata sul tracciato dell’Hungaroring. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto sull’impegnativo circuito magiaro, con l’ambizione di conquistare la vittoria, i piazzamenti sul podio e i posti che garantivano punti fondamentali in ottica classifica generale.

Lando Norris ha vinto il GP d’Ungheria, sfruttando al meglio una strategia perfetta costruita insieme al proprio team dopo aver commesso un errore al via. Il britannico è uscito brillantemente dalla girandola dei pit-stop ed è riuscito a precedere il compagno di squadra Oscar Piastri, il quale ha provato anche un paio di attacchi nei ultimi giri prima di accontentarsi della piazza d’onore. Ennesima doppietta della McLaren, che va in vacanza con il sorriso.

Charles Leclerc è scattato dalla pole position, ha mantenuto la prima posizione dopo curva 1 e si è lasciato alle spalle le due McLaren nelle prime fasi di gara. Il monegasco ha sognato la grande impresa, ma dopo la seconda sosta ai box le prestazioni della Ferrari sono radicalmente crollate e così il pilota del Cavallino Rampante si è dovuto inchinare allo strapotere delle due vetture color papaya, subendo poi il sorpasso da parte di George Russell (Mercedes) e chiudendo così al quarto posto.

Alle sue spalle si è posizionato l’eterno Fernando Alonso (quinto a 44 anni con la Aston Martin), capace di precedere il buon Gabriel Bortoleto (sesto con la Kick Sauber) e il compagno di squadra Lance Stroll. Soltanto nono uno spento Max Verstappen: il Campione del Mondo non è mai stato in lotta per le posizioni che contano e si è accodato anche a Liam Lawson, mentre Kimi Antonelli ha chiuso la top-10 con l’altra Mercedes. Gara anonima di Lewis Hamilton, che ha terminato in 12ma posizione con l’altra Ferrari.

Di seguito l’ordine d’arrivo del GP di Ungheria 2025, i risultati e la classifica della gara del Mondiale F1 andata in scena sul circuito dell’Hungaroring.

ORDINE D’ARRIVO GP UNGHERIA F1 2025

1. Lando Norris (McLaren)

2. Oscar Piastri (McLaren)

3. George Russell (Mercedes)

4. Charles Leclerc (Ferrari)

5. Fernando Alonso (Aston Martin)

6. Gabriel Bortoleto (Aston Martin)

7. Lance Stroll (Aston Martin)

8. Liam Lawson (Racing Bulls)

9. Max Verstappen (Red Bull)

10. Kimi Antonelli (Mercedes)

11. Isack Hadjar (Racing Bulls)

12. Lewis Hamilton (Ferrari)

13. Nico Hulkenberg (Kick Sauber)

14. Carlos Sainz (Williams)

15. Alexander Albon (Williams)

16. Esteban Ocon (Haas)

17. Yuki Tsunoda (Red Bull)

18. Franco Colapinto (Alpine)

19. Pierre Gasly (Alpine)

Rit. Oliver Bearman (Haas)

RISULTATI E CLASSIFICA GP UNGHERIA F1 2025

1 Lando Norris McLaren Leader 1

2 Oscar Piastri McLaren +0.698 2

3 George Russell Mercedes +21.916 2

4 Charles Leclerc Ferrari +42.560 2

5 Fernando Alonso Aston Martin +59.040 1

6 Gabriel Bortoleto Kick Sauber +66.169 1

7 Lance Stroll Aston Martin +68.174 1

8 Liam Lawson Racing Bulls +69.451 1

9 Max Verstappen Red Bull Racing +72.645 2

10 Kimi Antonelli Mercedes 1 L 1

11 Isack Hadjar Racing Bulls 1 L 1

12 Lewis Hamilton Ferrari 1 L 1

13 Nico Hulkenberg Kick Sauber 1 L 2

14 Carlos Sainz Williams 1 L 2

15 Alexander Albon Williams 1 L 2

16 Esteban Ocon Haas F1 Team 1 L 1

17 Yuki Tsunoda Red Bull Racing 1 L 2

18 Franco Colapinto Alpine 1 L 2

19 Pierre Gasly Alpine 1 L 1

20 Oliver Bearman Haas F1 Team – – 2