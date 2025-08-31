Ordine d’arrivo F1, GP Olanda 2025: Piastri domina, si ritira Norris, Leclerc messo fuori da Antonelli

Oggi pomeriggio è andato in scena il GP di Olanda 2025, tappa del Mondiale F1 che si è disputata sul tracciato di Zandvoort. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto sull’impegnativo circuito nei Paesi Bassi, con l’ambizione di conquistare la vittoria, i piazzamenti sul podio e i posti che garantivano punti fondamentali in ottica classifica generale.

Oscar Piastri ha vinto il GP d’Olanda al volante della McLaren dopo essere scattato dalla pole-position. Il pilota australiano era lanciato verso il successo davanti a Lando Norris, ma nel finale il suo compagno di squadra ha dovuto fare dei conti con dei problemi meccanici e si è ritirato: il Mondiale ha subito un vero e proprio scossone, il duello tra i due piloti delle vetture color papaya potrebbe essere arrivato a un momento decisivo.

Sul secondo gradino del podio è salito Max Verstappen, ancora protagonista con la Red Bull di fronte al proprio pubblico. Alle spalle del Campione del Mondo in carica si è piazzato il sorprendente Isack Hadjar, che ha incantato anche in gara con la sua Racing Bulls dopo aver brillato in gara. Quarta piazza per George Russell con la Mercedes, a precedere la Williams di Alexander Albon. Kimi Antonelli ha tagliato il traguardo in sesta posizione, ma ha dovuto scontare una penalità di dieci secondi per l’incidente avuto con Charles Leclerc ed è così stato classificato in 16ma piazza.

Ottima quinta piazza per Alexander Albon con la Williams, seguito dalla Haas di Oliver Bearman e dalle Aston Martin di Lance Stroll e Fernando Alonso. Yuki Tsunoda (Red Bull) ed Esteban Ocon (Haas) hanno chiuso la zona punti. Domenica nefasta per la Ferrari: Lewis Hamilton è andato a sbattere contro il muro della sopraelevata dopo aver perso il controllo della vettura, Charles Leclerc è stato colpito da Antonelli quando si trovava in settima piazza, è andato a sbattere contro il muro ed è stato costretto al ritiro.

Di seguito l’ordine d’arrivo del GP di Olanda 2025, i risultati e la classifica della gara del Mondiale F1 andata in scena sul circuito del Zandvoort.

RISULTATI E CLASSIFICA GP OLANDA F1 2025

1 Oscar Piastri McLaren Leader 2

2 Max Verstappen Red Bull Racing +1.271 2

3 Isack Hadjar Racing Bulls +3.233 2

4 George Russell Mercedes +5.654 2

5 Alexander Albon Williams +6.327 2

6 Oliver Bearman Haas F1 Team +9.044 1

7 Lance Stroll Aston Martin +9.497 2

8 Fernando Alonso Aston Martin +11.709 2

9 Yuki Tsunoda Red Bull Racing +13.597 2

10 Esteban Ocon Haas F1 Team +14.063 1

11 Franco Colapinto Alpine +14.511 3

12 Liam Lawson Racing Bulls +17.063 3

13 Carlos Sainz Williams +17.376 4

14 Nico Hulkenberg Kick Sauber +19.725 2

15 Gabriel Bortoleto Kick Sauber +21.565 2

16 Kimi Antonelli Mercedes+22.029 3

17 Pierre Gasly Alpine +23.629 1

18Lando Norris McLaren – – 2

19 Charles Leclerc Ferrari – – 2

20 Lewis Hamilton Ferrari – – – –