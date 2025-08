Nuoto, l’Italia chiude i Mondiali con il record di finali. Spedizione promossa, ma con alti e bassi

L’Italia del nuoto torna dai Mondiali di Singapore 2025 con un dato storico: 25 finali raggiunte, una in più rispetto al precedente primato stabilito a Budapest 2022. Mai prima d’ora gli azzurri erano riusciti a portare così tanti atleti nelle top 8 iridate, un traguardo che conferma l’elevato livello medio raggiunto dalla Nazionale, nonostante una distribuzione dei risultati non sempre costante.

Un’edizione intensa e complessa, che ha visto brillare alcuni pilastri consolidati, ma anche l’emergere di nuovi nomi pronti a raccogliere il testimone verso Los Angeles 2028. Il bilancio complessivo è da considerarsi positivo, seppur segnato da qualche rimpianto.

I due fari del nuoto italiano restano i campioni olimpici Thomas Ceccon e Nicolò Martinenghi ma nomi nuovi si stanno affermando nel panorama internazionale, primo fra tutti quel Simone Cerasuolo che ha conquistato l’unica medaglia azzurra in piscina, nei 50 rana. Tra i protagonisti assoluti c’è Benedetta Pilato, che ha conquistato la medaglia di bronzo nei 50 rana, la sua quinta finale consecutiva nella specialità. L’Italia si conferma così uno dei Paesi di riferimento nella rana, anche grazie al quarto posto di Anita Bottazzo, sempre nei 50 metri.

Gli altri podi sono arrivati grazie alla sempre presente staffetta 4×100 stile libero maschile, a Thomas ceccon che ha conquistato due medaglie individuali, l’argento nei 100 dorso e il bronzo bnei 50 farfalla e ad una infinita Simona Quadarella che da queste parti ha mostrato la sua migliore versione di se stessa in una carriera di altissimo spessore. Sognava il podio anche la 4×100 mista maschile, ma è rimasta fuori per un solo decimo, chiudendo in quarta posizione alle spalle di Russia, Francia e Stati Uniti. Una prestazione comunque di alto livello che testimonia la competitività della squadra, nonostante il rammarico per un podio sfiorato.

Tra le note liete anche la crescita dei giovani, che faticano sempre meno nel passaggio tra il settore juniores e l’ambito senior: Bianca Nannucci, Christian Bacico, Christian Mantegazza e Carlos D’Ambrosio hanno ben figurato all’esordio, centrando tutti o il passaggio del turno il record personale, in qualche caso entrambi. Positivi anche i segnali arrivati dalle staffette, capaci in più occasioni di entrare in top 5.

Non sono mancati, però, gli alti e bassi. Le eliminazioni premature di atleti attesi come solo oggi Alberto Razzetti e Sara Franceschi nei 400 misti, così come quella della 4×100 mista femminile, hanno evidenziato qualche limite in termini di preparazione e condizione generale. Alcuni big non sono riusciti a confermarsi sui livelli del passato, mentre altri — come Thomas Ceccon — hanno scelto di sperimentare per imboccare la strada giusta in vista di Los Angeles

Il dato più significativo resta però quello delle 25 finali complessive, un record che premia il lavoro della Federazione, dei tecnici e delle società. L’Italia del nuoto si conferma tra le superpotenze mondiali, capace di essere competitiva su più fronti e con un ricambio generazionale in atto. Le sette medaglie sono u numero congruo alla qualità del movimento azzurro che potrà recuperare qualche atleta che a Singapore ha fatto meno di quello che ci si poteva attendere, oppure, come nel caso di Paltrinieri, non ha potuto fare nulla.