Musetti/McNally-Monfils/Osaka, US Open 2025: orario, tv, programma, streaming

Lo US Open 2025 ha aperto i battenti ieri con la prima giornata delle qualificazioni, mentre oggi comincerà anche il nuovo torneo di doppio misto. Gli organizzatori dello Slam americano hanno deciso di cambiare completamente il format, creando un torneo ad inviti (16 coppie) con presenti i migliori giocatori del ranking di singolare.

In campo maschile sarà presente Lorenzo Musetti, che avrebbe dovuto fare coppia con Jasmine Paolini e che invece scenderà in campo con l’americana Caty McNally, che ha preso il posto della tennista toscana.

Non sarà per niente un esordio facile per la coppia italo-americana, visto che affronterà uno dei doppi sicuramente più attesi e spumeggianti, quello composto dal francese Gael Monfils e dalla giapponese Naomi Osaka. Bisogna ricordare che in caso di vittoria Musetti e McNally giocheranno sempre oggi il quarto di finale.

Il torneo di doppio misto degli US Open 2025 di tennis sarà trasmesso in diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203), mentre la diretta streaming sarà garantita da SkyGo, NOW, supertennis.tv e SuperTenniX. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dei match degli italiani.

MUSETTI/MC NALLY – MONFILS/OSAKA DOPPIO MISTO US OPEN 2025

Martedì 19 agosto

Arthur Ashe Stadium

Dalle ore 17:00 italiane

Lorenzo Musetti/Caty McNally (ITA/USA) vs. Gael Monfils/Naomi Osaka (Fra/Jpn)

