MotoGP oggi in tv, GP Ungheria 2025: orari qualifiche e Sprint Race, streaming, programma TV8 e Sky

Oggi, sabato 23 agosto, sarà una giornata piuttosto impegnativa per i piloti del Motomondiale 2025. Sul tracciato di Balaton Park, in Ungheria, si andrà a caccia del tempo migliore nelle qualifiche, ma ci sarà da gestire anche la Sprint Race, in riferimento alla top-class. Saranno in palio i primi punti di questo fine-settimana ai primi nove della classifica, in una corsa il cui numero di giri è la metà esatta di quella domenica. Nel caso odierno si parla di 13 tornate.

In MotoGP Francesco Bagnaia è atteso alla solita risalita dopo un venerdì complicato in cui i problemi in sella alla Ducati sono i soliti. Ieri Pecco non è stato in grado di ottenere il pass per la Q2 e inizierà il time-attack dalla Q1, avendo quindi meno margine di quello che sperava e nello stesso tempo dovendo fare i conti con una realtà di problemi. Questioni che non riguardano lo spagnolo Marc Marquez (leader del Mondiale), tra i favoriti per la conquista della pole e del successo nella Sprint.

Il sabato del round ungherese sarà trasmesso in diretta televisiva su Sky Sport Uno (201), limitatamente alle prove libere 2, qualifiche delle tre classi e alla Sprint Race di MotoGP, e su Sky Sport MotoGP (208) nell’intera programmazione. Il canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà gratuitamente e in diretta sia le qualifiche che la Sprint Race di quest’oggi della top-class, mentre le libere saranno coperte in esclusiva dai canali di Sky Sport. Prevista anche la copertura di gara-1 e di gara-2 di MotoE, con diretta della prima manche e differita della seconda sempre sui canali di Sky Sport.

Il day-2 di Balaton Park potrà essere interamente seguito anche in streaming sull’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky), sulla piattaforma a pagamento NOW e in chiaro sul sito internet TV8.it. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali dello schedule odierno.

MOTOGP OGGI IN TV

Sabato 23 agosto

Ore 08.40-09.10, Moto3, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208).

Ore 09.25-09.55, Moto2, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208).

Ore 10.10-10.40, MotoGP, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 10.50-11.05, MotoGP, Q1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 11.15-11.30, MotoGP, Q2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 12.10, MotoE, Gara-1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208).

Ore 12.45-13.00, Moto3, Q1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 13.10-13.25, Moto3, Q2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 13.40-13.55, Moto2, Q1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 14.05-14.20, Moto2, Q2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 15.00, MotoGP, Sprint – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 16.10, MotoE, Gara-2 – Differita tv dalle 17.00 su Sky Sport MotoGP (208).

PROGRAMMA GP UNGHERIA MOTOGP 2025: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201) solo FP2, qualifiche delle tre classi e Sprint Race di MotoGP e Sky Sport MotoGP (208) che coprirà l’intero sabato del GP d’Ungheria. Il canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà gratuitamente e in diretta sia le qualifiche che la Sprint Race di quest’oggi, mentre le libere saranno coperte in esclusiva da Sky Sport. Prevista anche la copertura di gara-1 e di gara-2 di MotoE, con diretta della prima manche e differita della seconda sempre sui canali di Sky Sport.

Diretta streaming: Il sabato di Balaton Park potrà essere interamente seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky). Inoltre sarà possibile vederlo sul servizio streaming on demand NOW. Infine ci sarà anche la diretta di qualifiche e Sprint Race sul sito internet TV8.it, mentre le libere saranno coperte in esclusiva dai canali di Sky Sport.

Diretta Live testuale: OA Sport

MOTOGP SU TV8 OGGI

Sabato 23 agosto

Ore 10.50-11.05, MotoGP, Q1 – Diretta tv in chiaro.

Ore 11.15-11.30, MotoGP, Q2 – Diretta tv in chiaro.

Ore 12.45-13.00, Moto3, Q1 – Diretta tv in chiaro.

Ore 13.10-13.25, Moto3, Q2 – Diretta tv in chiaro.

Ore 13.40-13.55, Moto2, Q1 – Diretta tv in chiaro.

Ore 14.05-14.20, Moto2, Q2 – Diretta tv in chiaro.

Ore 15.00, MotoGP, Sprint – Diretta tv in chiaro.