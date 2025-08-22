MotoGP oggi in tv, GP Ungheria 2025: orari prove libere, streaming, programma TV8 e Sky

Oggi, venerdì 22 agosto, andrà in scena la prima giornata di prove libere del GP d’Ungheria, quattordicesimo round del Motomondiale 2025. Sull’inedito tracciato magiaro, le squadre e i piloti lavoreranno alacremente per trovare la messa a punto ideale in vista delle qualifiche e della Sprint Race del sabato per la top-class, oltre che ovviamente per la gara domenicale.

Un layout con dei riferimenti da trovare quello di Balaton Park. Sarà fondamentale, quindi, grande capacità di adattamento e feeling con il mezzo. Caratteristiche che potrebbero riconoscersi perfettamente in Marc Marquez, attuale leader della graduatoria in top-class. Lo spagnolo, reduce dall’ennesimo week end trionfale in Austria sulla Ducati ufficiale, vuole ribadire il concetto in questo fine-settimana.

Francesco Bagnaia, da par suo, vorrà reagire. Un 2025 fatto di tanti problemi quello di Pecco e nell’ultimo round risultati a dir poco disastrosi. Vedremo se girare su una pista con pochi punto di riferimento gli darà quelle sensazioni che nell’intera stagione non ha avuto. Da guardare con attenzione cosa farà l’Aprilia, in crescita costante nelle ultime uscite, al pari della KTM.

Il venerdì del GP d’Ungheria, quattordicesimo round del Motomondiale 2025, sarà trasmesso in diretta televisiva, a pagamento, su Sky Sport Uno (201) e su Sky Sport MotoGP (208) interamente; in streaming su SkyGo e su NOW. Non ci sarà la copertura in chiaro di TV8, in streaming su TV8.it. Non è prevista la trasmissione della giornata di prove libere e qualifiche della MotoE. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del day-1 sul tracciato ungherese.

MOTOGP OGGI IN TV

Venerdì 22 agosto

Ore 08.30-08.45, MotoE, Prove libere 1 a Balaton (Ungheria) – Nessuna copertura tv/streaming.

Ore 09.00-09.35, Moto3, Prove libere 1 a Balaton (Ungheria) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 09.50-10.30, Moto2, Prove libere 1 a Balaton (Ungheria) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 10.45-11.30, MotoGP, Prove libere 1 a Balaton (Ungheria) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 13.15-13.50, Moto3, Pre-qualifiche a Balaton (Ungheria) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 14.05-14.45, Moto2, Pre-qualifiche a Balaton (Ungheria) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 15.00-16.00, MotoGP, Pre-qualifiche a Balaton (Ungheria) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 17.00-17.10, MotoE, Qualifiche 1 a Balaton (Ungheria) – Nessuna copertura tv/streaming.

Ore 17.20-17.30, MotoE, Qualifiche 2 a Balaton (Ungheria) – Nessuna copertura tv/streaming.

PROGRAMMA GP UNGHERIA 2025: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201 ) e Sky Sport MotoGP (208); non è prevista la copertura in chiaro, neanche in differita, su TV8 della giornata di prove libere odierna. Nessuna trasmissione prevista per la MotoE.

Diretta streaming: SkyGo e NOW; non è prevista la copertura in chiaro, neanche in differita, su TV8.it della giornata di prove libere odierna. Nessuna trasmissione prevista per la MotoE.

Diretta Live testuale: OA Sport

