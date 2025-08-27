Tennis
Lorenzo Musetti difende la top10 agli US Open: padrone del proprio destino, Rune la principale insidia
Lorenzo Musetti ha staccato il biglietto per il secondo turno degli US Open 2025 di tennis e, pur perdendo punti, al momento difende la top ten nel ranking ATP: l’azzurro scende da quota 3205 a 3155, ma resta al decimo posto virtuale.
Alle spalle dell’azzurro, che comunque ha il destino nelle proprie mani, l’avversario più minaccioso per restare in top ten è il danese Holger Rune, che accusa soltanto 65 punti di ritardo da Musetti nella classifica live, mentre il norvegese Casper Ruud ne dista esattamente 400 dall’azzurro.
Si sale a quota 695 punti di margine sullo statunitense Tommy Paul e sul russo Andrey Rublev, che al momento sono a quota 2460. Musetti, però, può anche guardare davanti a sé: l’australiano Alex de Minaur, 9°, vanta appena 40 punti di margine sull’azzurro, mentre sono 125 quelli del russo Karen Khachanov, 8°.
RANKING ATP LORENZO MUSETTI 8 SETTEMBRE
Ranking ufficiale: 3205 punti, 10° posto.
Ranking dopo il passaggio al secondo turno: 3155 punti, 10° posto virtuale.
Ranking in caso di passaggio al terzo turno: 3205 punti, 9° posto virtuale.
Ranking in caso di passaggio al quarto turno: 3305 punti, 8° posto virtuale.
Ranking in caso di passaggio ai quarti di finale: 3505 punti, 8° posto virtuale.
Ranking in caso di passaggio in semifinale: 3905 punti, 7° posto virtuale.
Ranking in caso di passaggio in finale: 4405 punti, 4° posto virtuale.
Ranking in caso di vittoria in finale: 5105 punti, 4° posto virtuale.