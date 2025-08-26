LIVE Vuelta a España 2025, tappa di oggi in DIRETTA: una fuga da lontano cambierà la classifica?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quarta tappa della Vuelta a España 2025, Susa-Voiron di 206,7 chilometri. Gli atleti lasciano l’Italia e arrivano in Francia per poi affrontare il trasferimento in Spagna prima della cronometro a squadre di domani.

Il francese David Gaudu della Groupama-FDJ si è aggiudicato la terza tappa, la San Maurizio Canavese-Ceres di 134,6 chilometri, precedendo in volata Mads Pedersen dalla Lidl-Trek e Jonas Vingegaard. Il capitano della Team Visma|Lease a Bike guida la classifica con lo stesso tempo del francese, ma ha conservato la maglia rossa in virtù dei migliori piazzamenti nelle prime tappe.

Quella odierna sarà una frazione dai due volti. Nella prima parte di gara i corridori affrontano il Puerto Exilles, terza categoria di 5,6 chilometri al 5,6%, il Colle del Monginevro, seconda categoria di 8.1 chilometri al 6,1% di pendenza media, e il Col de Lautaret, seconda categoria di 13,8 chilometri al 4,3%. La seconda parte è invece quasi totalmente pianeggiante e potrebbe lasciare spazio ad una fuga da lontano o ai velocisti in grado di resistere all’impegnativo inizio.

La tappa inizierà con delle salite impegnative, ci sarà però, dall’ultimo scollinamento, tutto il tempo necessario per consentire ai velocisti di recuperare eventuali divari. In questo caso il belga Jasper Philipsen della Alpecin-Deceuninck potrebbe essere il favorito principale per la vittoria di tappa. L’arrivo di Ceres non ha certamente soddisfatto Mads Pedersen e c’è da giurarci che il corridore della Lidl-Trek farà di tutto per provare a portare a casa il successo. Altri autorevoli candidati per la vittoria di tappa potrebbero essere il britannico Ethan Vernon della Israel-Premier Tech, il venezuelano Orluis Aular della Movistar Team, l’olandese Casper van Uden della Team Picnic PostNL e l’estone Madis Mihkels della EF Education-EasyPost. Il finale in leggera salita potrebbe stuzzicare l’appetito di Filippo Ganna. L’alfiere della Ineos Grenadiers potrebbe orchestrare un attacco solitario nei chilometri finali o catapultarsi nello sprint di un gruppo ristretto.

Vedremo chi trionferà a fine giornata e quali eventuali cambiamenti potrà subire la classifica generale. La quarta tappa partirà alle ore 11:43 ed OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale. Gli aggiornamenti inizieranno alle ore 11:30. Segui con noi la quarta frazione della Vuelta a España 2025 per non perderti nemmeno un istante della corsa. Buon divertimento!