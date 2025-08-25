LIVE Vuelta a España 2025, tappa di oggi in DIRETTA: altro arrivo per uomini da Classiche

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della terza tappa della Vuelta a España 2025, terzo e ultimo Grande Giro della stagione ciclistica. L’arrivo in salita di ieri di Limone Piemonte ha sancito la conquista della Maglia Rossa da parte di Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike), abile a beffare l’italiano Giulio Ciccone (Lidl – Trek) al fotofinish.

Il percorso odierno si sviluppa interamente nella zona piemontese, partenza fissata a San Maurizio Canavese e traguardo posto a Ceres dopo 134.6 km, da segnalare i 2000 metri di dislivello. Prima parte di frazione piuttosto tranquilla fino al primo dei due GPM, Issiglio (Morris) (5.8 km al 6.5%), situato al km 66. Da qui lo scenario diventa più frizzante, grazie alla presenza di continui saliscendi e tre brevi salite non categorizzate come GPM (km 83, 96.8 e 106.6). Ultima sezione in ascesa, con arrivo finale sul GPM di Ceres (2.5 km al 3.2%).

Potremmo assistere a vari epiloghi di tappa, quello legato al trionfo di una ruota veloce il più plausibile, anche se la fatica delle asperità precedenti potrà scalfire e non poco sulle gambe dei ciclisti. Da non escludere la fuga, così come l’azione di qualche uomo di classifica.

Difficile indicare con certezza un favorito, Mads Pedersen (Lidl – Trek) sembra comunque essere il più quotato, in virtù delle sue eccelse doti da velocista resistente. Il borsino dei contendenti vede un gradino sotto gli sprinter puri come Jasper Philipsen (Alpecin – Deceuninck) ed Ethan Vernon (Israel – Premier Tech). Orluis Aular (Movistar Team), Ben Turner (INEOS Grenadiers) e Ivan Garcia Cortina (Movistar Team) alcuni dei nomi dell’ampia cerchia di outsider, Filippo Ganna (INEOS Grenadiers) il corridore azzurro con più possibilità di impressionare.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE scritta della terza tappa della Vuelta a España 2025, cronaca integrale contraddistinta da aggiornamenti costanti minuto per minuto. Il via è fissato alle 14.27 dal comune di San Maurizio Canavese, vi aspettiamo!