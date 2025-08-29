LIVE Vuelta a España 2025, tappa di oggi in DIRETTA: altro arrivo in salita sui Pirenei!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della settima tappa della Vuelta a España 2025, Andorra la Vella-Cerler. Huesca La Magia di 188 chilometri. Il primo arrivo sui Pirenei si è risolto con un’azione da lontano che ha ridisegnato anche la classifica. Da capire ora se i big decideranno di tornare a recitare un ruolo da protagonisti già da oggi.

Jay Vine della UAE Team Emirates-XRG si è aggiudicato la sesta tappa, la Olot-Pal. Andorra di 170,3 chilometri. L’australiano, arrivato al traguardo da solo dopo aver sferrato l’attacco decisivo a ventuno chilometri dal termine, ha preceduto Torstein Træen, nuova maglia rossa, di 54’’ e Lorenzo Fortunato della XDS Astana Team di 1’11’’.

I corridori iniziano le loro fatiche con il Port del Canto, prima categoria di 24,7 chilometri al 4,4%, e nell’ultima ottantina di chilometri affrontano tre impegnativi GPM. Quando mancano 80,3 chilometri al traguardo è il momento del Creu De Perves, seconda categoria di 5,7 chilometri al 6,3 %, il penultimo ostacolo di giornata sarà invece La Espina, seconda categoria di 7,1 chilometri al 5,5%. La successiva discesa accompagna i corridori verso l’ascesa finale di Cerler, prima categoria di 12,8 chilometri al 5,8% di pendenza media.

Jonas Vingegaard della Team Visma|Lease a Bike è il candidato più autorevole al successo finale. Il danese proverà, ragionevolmente, a riaffermare la propria supremazia sugli altri potenziali rivali per la vittoria finale. Il consistente ritardo accusato ieri da Juan Ayuso taglia fuori l’iberico dalla lotta per la classifica generale e rende Joao Almeida il principale avversario del capitano della Visma,

Grande attesa anche per la prova dei corridori italiani. Giulio Ciccone della Lidl-Trek ha tentato l’allungo anche nel finale della tappa di ieri e ribadito la straordinaria condizione grazie a cui punta a vivere una corsa da protagonista assoluto. L’abruzzese può tranquillamente proporsi come autorevole candidato per la conquista del podio.

Sembra in netta ripresa Antonio Tiberi. L’auspicio degli appassionati è che il capitano della Bahrain-Victorious possa gradualmente carburare e raggiungere la miglior condizione in vista della fase decisiva della corsa. Da valutare che cosa potrà fare Giulio Pellizzari. Il corridore della Red Bull, in questo inizio, è stato il fedele scudiero dell’australiano Jai Hindley, sarà l’evoluzione della corsa a definire il ruolo dell’italiano.

Vedremo chi trionferà nel secondo tappone pirenaico e quali variazioni subirà la composizione della classifica generale. La partenza della settima tappa è prevista alle ore 12:17 ed OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale. Segui con noi la settima frazione della Vuelta a España 2025 per non perderti neanche un istante di gara. Buon divertimento!