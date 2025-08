LIVE Nuoto, Mondiali 2025 in DIRETTA: Ceccon cerca il riscatto nei 100 farfalla, Quadarella all’attacco negli 800 sl

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

IL MEDAGLIERE DEI MONDIALI DI NUOTO

IL PROGRAMMA E GLI AZZURRI IN GARA OGGI

4.00: L’800 stile libero femminile sarà la sfida delle sfide: Katie Ledecky contro Summer McIntosh, due epoche a confronto. L’americana ha riscritto il record del mondo con 8:04.12 nel 2025 e cerca il sesto titolo iridato sulla distanza. La canadese, seconda performer all-time con 8:05.07, vuole scalzarla dal trono. Per il bronzo, la favorita è l’australiana Lani Pallister (8:10.84), mentre Simona Quadarella sogna un ritorno sul podio. Con due fuoriclasse così, il confine dell’8:00 potrebbe non essere più un miraggio.

3.58: A seguire le batterie della 4×200 stile libero uomini con l’Italia che ha tutte le credenziali per puntare alla finale. Non c’è una squadra padrona assoluta della specialità e dunque battaglia aperta per il podio con l’Italia che è una delle tre nazioni ad avere portato due atleti in semifinale. I favoriti sono Gran Bretagna e Usa, ma attenzione alla Germania con Martens e Schwarz, ovviamente all’Australia. Cina e Giappone.

3.56: Con Sarah Sjöström fuori dai giochi, il trono dei 50 farfalla femminili è ora di Gretchen Walsh, la prima donna dopo la svedese a nuotare sotto i 25 secondi. Il suo 24.66, primato americano, la rende favorita assoluta per l’oro. Per l’argento e il bronzo, invece, sarà bagarre: in corsa l’australiana Alexandria Perkins (25.36), in grande crescita, e la connazionale Kate Douglass, incognita per il calendario fittissimo. Outsider da tenere d’occhio Kohler, Juvenik, Ntountounaki e la belga Vanotterdijk. Ma tutto ruota intorno a Walsh: il record del mondo è nel mirino. Per l’Italia al via la veterana Silvia Di Pietro.

3.53: Sarà una sfida tra generazioni nei 50 stile libero, la gara più veloce e spettacolare del nuoto. Il favorito resta Cam McEvoy, campione olimpico e leader stagionale con 21.30, deciso a confermare il titolo mondiale del 2023. A contendergli l’oro il veterano Ben Proud, sempre sul podio dal 2022, e il giovane statunitense Jack Alexy, secondo al mondo con 21.36. Occhio al brasiliano Gui Caribe e al russo Egor Kornev, entrambi in grande crescita. Possibili sorprese da Bukhov, campione a Doha, e dagli outsider Popovici, Chalmers, Zazzeri e Deplano. Lo “splash and dash” promette scintille.

3.50: Kaylee McKeown è la regina indiscussa dei 200 dorso: oro olimpico, doppio titolo mondiale e primatista mondiale in carica. A Singapore cerca il tris iridato, forte del miglior crono stagionale (2:04.47) e di una superiorità che dura da quattro anni. A sfidarla le americane Claire Curzan, seconda al mondo in stagione con 2:05.09, e Regan Smith, ex primatista e doppio argento tra Fukuoka e Parigi. In agguato la cinese Peng Xuwei, bronzo 2023, e la britannica Katie Shanahan. Tanti nomi anche per la finale, ma l’oro sembra già prenotato.

3.47: Senza Dressel e Milak, i 100 farfalla maschili ai Mondiali di Singapore 2025 cercano un nuovo padrone. Il favorito è Maxime Grousset, già campione del mondo 2023 e leader stagionale con 50.11, ma dovrà guardarsi dagli assalti del duo canadese: Josh Liendo, argento olimpico e regolarissimo sul podio, e Ilya Kharun, in crescita esplosiva sotto la guida di Herbie Behm. Attenzione anche allo svizzero Noe Ponti, quarto a Parigi ma con un 50.27 nuotato in aprile. Tra gli outsider: Casas (USA), Korstanje (NED), Temple (AUS) e Minakov (RUS). L’Italia si affida a Thomas Ceccon, all’esordio mondiale nella specialità e ad un ritrovato Federico Burdisso che in stagione è stato più performante su questa distanza.

3.45: Ai Mondiali di nuoto di Singapore si apre un’altra giornata carica di attese e possibili colpi di scena, con l’Italia pronta a giocare carte importanti in più gare. Riflettori puntati su Thomas Ceccon, che debutta nei 100 farfalla e proverà a inserirsi nella lotta per la finale insieme a un Federico Burdisso in crescita. Simona Quadarella va a caccia del sogno podio negli 800 stile libero, mentre la 4×200 stile libero maschile azzurra cerca l’accesso alla finale in una sfida senza padroni, ma con l’Italia tra le pretendenti. Torna in gara anche Silvia Di Pietro nei 50 farfalla. Sul fronte internazionale, è il giorno delle regine: Katie Ledecky e Summer McIntosh pronte a scrivere una nuova pagina dell’800, Kaylee McKeown a caccia del tris nei 200 dorso, Cam McEvoy a difendere il titolo nei 50 stile e Gretchen Walsh ad aprire una nuova era nei 50 farfalla.

3.43: L’Italia nella prima metà dell’appuntamento iridato con sei medaglie, l’oro di Cerasuolo nei 50 rana, l’argento della 4×100 stile libero e di Martinenghi, di Quadarella nei 1500 sl e di Ceccon nei 100 dorso e il bronzo di Ceccon nei 50 farfalla, e tredici posti in finale conquistati.

3.40: Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta giornata di gare dei Campionati del Mondo 2025 di nuoto in vasca lunga a Singapore.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta giornata di gare dei Campionati del Mondo 2025 di nuoto in vasca lunga a Singapore. L’Italia nella prima metà dell’appuntamento iridato con sei medaglie, l’oro di Cerasuolo nei 50 rana, l’argento della 4×100 stile libero e di Martinenghi, di Quadarella nei 1500 sl e di Ceccon nei 100 dorso e il bronzo di Ceccon nei 50 farfalla, e tredici posti in finale conquistati.

Ai Mondiali di nuoto di Singapore si apre un’altra giornata carica di attese e possibili colpi di scena, con l’Italia pronta a giocare carte importanti in più gare. Riflettori puntati su Thomas Ceccon, che debutta nei 100 farfalla e proverà a inserirsi nella lotta per la finale insieme a un Federico Burdisso in crescita. Simona Quadarella va a caccia del sogno podio negli 800 stile libero, mentre la 4×200 stile libero maschile azzurra cerca l’accesso alla finale in una sfida senza padroni, ma con l’Italia tra le pretendenti. Torna in gara anche Silvia Di Pietro nei 50 farfalla. Sul fronte internazionale, è il giorno delle regine: Katie Ledecky e Summer McIntosh pronte a scrivere una nuova pagina dell’800, Kaylee McKeown a caccia del tris nei 200 dorso, Cam McEvoy a difendere il titolo nei 50 stile e Gretchen Walsh ad aprire una nuova era nei 50 farfalla.

Senza Dressel e Milak, i 100 farfalla maschili ai Mondiali di Singapore 2025 cercano un nuovo padrone. Il favorito è Maxime Grousset, già campione del mondo 2023 e leader stagionale con 50.11, ma dovrà guardarsi dagli assalti del duo canadese: Josh Liendo, argento olimpico e regolarissimo sul podio, e Ilya Kharun, in crescita esplosiva sotto la guida di Herbie Behm. Attenzione anche allo svizzero Noe Ponti, quarto a Parigi ma con un 50.27 nuotato in aprile. Tra gli outsider: Casas (USA), Korstanje (NED), Temple (AUS) e Minakov (RUS). L’Italia si affida a Thomas Ceccon, all’esordio mondiale nella specialità e ad un ritrovato Federico Burdisso che in stagione è stato più performante su questa distanza. Kaylee McKeown è la regina indiscussa dei 200 dorso: oro olimpico, doppio titolo mondiale e primatista mondiale in carica. A Singapore cerca il tris iridato, forte del miglior crono stagionale (2:04.47) e di una superiorità che dura da quattro anni. A sfidarla le americane Claire Curzan, seconda al mondo in stagione con 2:05.09, e Regan Smith, ex primatista e doppio argento tra Fukuoka e Parigi. In agguato la cinese Peng Xuwei, bronzo 2023, e la britannica Katie Shanahan. Tanti nomi anche per la finale, ma l’oro sembra già prenotato.

Sarà una sfida tra generazioni nei 50 stile libero, la gara più veloce e spettacolare del nuoto. Il favorito resta Cam McEvoy, campione olimpico e leader stagionale con 21.30, deciso a confermare il titolo mondiale del 2023. A contendergli l’oro il veterano Ben Proud, sempre sul podio dal 2022, e il giovane statunitense Jack Alexy, secondo al mondo con 21.36. Occhio al brasiliano Gui Caribe e al russo Egor Kornev, entrambi in grande crescita. Possibili sorprese da Bukhov, campione a Doha, e dagli outsider Popovici, Chalmers, Zazzeri e Deplano. Lo “splash and dash” promette scintille. Con Sarah Sjöström fuori dai giochi, il trono dei 50 farfalla femminili è ora di Gretchen Walsh, la prima donna dopo la svedese a nuotare sotto i 25 secondi. Il suo 24.66, primato americano, la rende favorita assoluta per l’oro. Per l’argento e il bronzo, invece, sarà bagarre: in corsa l’australiana Alexandria Perkins (25.36), in grande crescita, e la connazionale Kate Douglass, incognita per il calendario fittissimo. Outsider da tenere d’occhio Kohler, Juvenik, Ntountounaki e la belga Vanotterdijk. Ma tutto ruota intorno a Walsh: il record del mondo è nel mirino. Per l’Italia al via la veterana Silvia Di Pietro.

A seguire le batterie della 4×200 stile libero uomini con l’Italia che ha tutte le credenziali per puntare alla finale. Non c’è una squadra padrona assoluta della specialità e dunque battaglia aperta per il podio con l’Italia che è una delle tre nazioni ad avere portato due atleti in semifinale. I favoriti sono Gran Bretagna e Usa, ma attenzione alla Germania con Martens e Schwarz, ovviamente all’Australia. Cina e Giappone. L’800 stile libero femminile sarà la sfida delle sfide: Katie Ledecky contro Summer McIntosh, due epoche a confronto. L’americana ha riscritto il record del mondo con 8:04.12 nel 2025 e cerca il sesto titolo iridato sulla distanza. La canadese, seconda performer all-time con 8:05.07, vuole scalzarla dal trono. Per il bronzo, la favorita è l’australiana Lani Pallister (8:10.84), mentre Simona Quadarella sogna un ritorno sul podio. Con due fuoriclasse così, il confine dell’8:00 potrebbe non essere più un miraggio.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della quinta giornata di gare dei Campionati del Mondo 2025 di nuoto in vasca lunga a Singapore: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 4.00 con le batterie e si prosegue alle 13.00 con la sessione dedicata a semifinali e finali. Buon divertimento!